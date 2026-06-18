オリジナルアニメーション映画『GROTESQQQUE-グロテスク-』、個性光る豪華アーティスト総勢35名の参加が決定！

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アニメ監督・アニメーターの錦織敦史とアニメーション制作スタジオCloverWorksのタッグで贈る、オリジナルアニメーション映画『GROTESQQQUE-グロテスク-』。それぞれに異なる世界観を持つ『エリィアンズ』、『夜露死駆★少女』（読み：よろしくしょうじょ）、『ノクターン〜このグロテスクな夜に〜』の３つの作品で構成される本作が2026年、遂に本格始動！

「アイドルマスター」、「ダーリン・イン・ザ・フランキス」にて監督を、社会的現象を巻き起こした大ヒット作『シン・エヴァンゲリオン劇場版』にて総作画監督を務めた錦織敦史が、本作の監督、脚本、キャラクター原案を担当。制作は「SPY×FAMILY」、「ぼっち・ざ・ろっく！」をはじめ、数々の人気作品を世に送り出してきたアニメーション制作スタジオCloverWorks。「ダーリン・イン・ザ・フランキス」、「アイドルマスターシリーズ コンセプトムービー2021『VOY@GER』」などをともに手掛けてきた両者がふたたびタッグを組み完全オリジナルのアニメーション映画を作り上げる。そして物語に息を吹き込むキャスト陣として、安済知佳、市ノ瀬加那、一ノ瀬美空（乃木坂46）、井上和（乃木坂46）、内田真礼、大久保瑠美、釘宮理恵、冨里奈央（乃木坂46）、富田美憂、中西アルノ（乃木坂46）、長谷川育美、早見沙織、星野源、南沙良（五十音順）ら、ジャンルの垣根を超えた豪華面々が集結。「ほんとに色んなジャンルの錚々たるメンバーで楽しみすぎる！」「錦織監督のアニメ作品のこのキャスト！誰がどんな役かも含めて、今からワクワクする！」と期待と歓喜の声が続々と寄せられ、早くも大きな反響に包まれている。

唯一無二の”アニメーション”と”音楽”の融合に、ますます期待が膨らむーーシンガーソングライター、ボカロP、アイドル、バンド、作曲家まで、多種多様な個性際立つ、総勢35名の【参加アーティスト情報】が一挙解禁となった。

『エリィアンズ』は、宇宙人の少女が宇宙局に勤める公務員とバディを組んで「友だち」探しにドタバタ奔走。

『夜露死駆★少女』は、少女たち【ギャルP】が集い、ゲーム〈クイーン・オブ・バタフライ〉の勝者を巡って行われる、狂乱のバトルロワイアル。

『ノクターン〜このグロテスクな夜に〜』は、純血のヴァンパイアと、彼女に吸血され”感染“することで生き延びた3人の少女が、人類が滅びて荒廃した世界をワゴン車で旅をする。

『GROTESQQQUE-グロテスク-』という1つのタイトルに、設定も舞台も異なる3作品が溶け合う本作。先日のキャスト解禁において、ジャンルの垣根を超えた様々な面々の出演に加え、この度、個性と実力を兼ね備えた豪華アーティスト・総勢35名が、音楽を通じて本作品に参加することが明らかに！ASCA、Akki、一ノ瀬みか、VaVa、eba、音羽-otoha-、上北建、佐藤古都子 (yutori)、sabio/高村風太、SEE、志崎樺音、篠崎あやと、Junna、水槽、すりぃ、TAKU INOUE、橘亮祐、tsumiki、中島雄士 (グソクムズ)、Nakano +、夏川椎菜、ななひら、野口衣織 (=LOVE)、葉音、はしメロ、堀江晶太、Myuk、MIRI、METALVERSE、ももすももす、八木海莉、安田レイ、ゆよゆっぺ、Runaar 、Reol（五十音順）ら、多種多様な魅力が光るアーティストが作品を彩る。

ますます予測不能！色濃い雰囲気を帯びていく本作。それぞれがどの作品に、どういった形で参加しているのか。そして、これほどまでの多数なアーティスト陣が、音楽を通じて参加することで、作品にどのような色と深みがもたらされていくのか。

アニメーター・錦織敦史とアニメーション制作スタジオ・CloverWorksのタッグよる、唯一無二の”アニメーション”と、多彩な魅力が集結した”音楽”の融合には、早くも胸が膨らむ。

詳細は、7月以降に順次解禁予定となっているのでお楽しみに。

●作品情報

『GROTESQQQUE-グロテスク-』

『エリィアンズ』 『夜露死駆★少女』 『ノクターン〜このグロテスクな夜に〜』

監督、脚本、キャラクター原案：錦織敦史

企画プロデュース：JOEN・アニプレックス

制作：CloverWorks

キャスト：安済知佳、市ノ瀬加那、一ノ瀬美空（乃木坂46）、井上和（乃木坂46）、内田真礼、大久保瑠美、釘宮理恵、冨里奈央（乃木坂46）、富田美憂、中西アルノ（乃木坂46）、長谷川育美、早見沙織、星野源、南沙良（五十音順）

アーティスト：ASCA、Akki、一ノ瀬みか、VaVa、eba、音羽-otoha-、上北建、佐藤古都子 (yutori)、sabio/高村風太、SEE、志崎樺音、篠崎あやと、Junna、水槽、すりぃ、TAKU INOUE、橘亮祐、tsumiki、中島雄士 (グソクムズ)、Nakano +、夏川椎菜、ななひら、野口衣織 (=LOVE)、葉音、はしメロ、堀江晶太、Myuk、MIRI、METALVERSE、ももすももす、八木海莉、安田レイ、ゆよゆっぺ、Runaar 、Reol（五十音順）

製作：ProjectGTQ

配給：ANIMEC

©️Atsushi Nishigori, CloverWorks/Project GTQ

関連リンク

『GROTESQQQUE-グロテスク-』公式X

https://x.com/grotesqqque