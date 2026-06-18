元アイドルで現在はグラビアアイドルの新海まき（27）さんのデジタル写真集「耽美録」（撮影：澤田錠、税込2499円、87ページ）と同タイトルのイメージ動画（ルビー監督 税込375円〜）がリリースされました。Gカップお姉さんのくびれ際立つ美ボディが妖艶な世界を表現しています。



【写真】髪をアップにした新海まきさん。色っぽい…

アイドルやダンスボーカルグループでの活動を経てグラビアの世界へ進んだ新海さん。高身長のスレンダーなスタイルと、筋トレで磨き上げた引き締まったウエスト、Gカップのグラマラスなボディを武器に健康的な色気が支持を集めています。



撮影の舞台は横浜・本牧の古い洋館。タイトルの「耽美録」が示すように、作品を貫くのは美を耽溺するような官能の眼差です。妖艶な官能美は5つのシーンを通してじわじわ露わになっていく。ソファでワインからの挑発、オフィス緊急誘惑、チェス敗北官能、窓辺脱衣シーツ、夜装選び誘惑の全5章。写真と動画、両面から新海さんを体感できます。



撮影を振り返った新海は「すごい妖艶な雰囲気で撮ってるので、大人っぽい姿がたくさん見られると思います」とコメント。タイトなスカートにガーターベルトを合わせた衣装については「いつもと違う感じで、とっても似合ってると言われました」とにっこり。お気に入りのシーンは「お洋服から脱いでいくシーンがあるんですけど、胸元がすごいセクシーで、綺麗に映ってると思います」「かっこいい面から大人っぽい面まで、いろんな私が見られると思うので楽しみです」と自信をのぞかせました。



お気に入りの衣装は、チェスをするシーンで「白いジャケットに白の下着を着てるのが、おしゃれでとってもお気に入りです」とコメント。ベッドシーンについては「ゴロゴロしながら撮影したので、途中で寝ちゃいそうなぐらい眠くなってしまったんですけど、リラックスしてできたと思います」。ファンへのメッセージについては、「もうすぐ28歳になるので、妖艶さがより増したと思うので、その大人っぽい姿を見てほしいです」と力強く語りました。



【新海まきさんプロフィール】

しんかい・まき 1998年3月3日生まれ、神奈川県出身。グラビアアイドル。身長165cm。アイドル・ダンスボーカル等の活動を経て2021年にグラビアデビュー。オーディション「グラビアネクスト2020」審査員特別賞受賞。1st写真集「刻に咲く」（講談社）発売中。Instagram @shinkai_maki（22万6000）、X @shinkai_maki（12万2400）。近年は日韓2拠点での発信も強化し、存在感を拡大中。