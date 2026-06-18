【義母を捨てる】「恩も情もありません」ゼッタイに許せない！ウン十年の恨み＜第6話＞#4コマ母道場
世は超高齢化社会。義実家には、義両親だけでなく義祖父母もまだまだご存命……というケースもめずらしくないのかもしれません。そして義祖父母世代の年齢を考えると、介護が必要な場面も多いのではないでしょうか。もしあなたが「義祖父母の介護はもちろん義両親がやってくれるよね」と思っていたときに、介護拒否をされて孫である夫や自分に役割が回ってきたら……簡単に受け入れられますか？
第6話 お金は出しません
【編集部コメント】
「父さんもあの世で、おばあちゃんの面倒を見てくれって言ってるよ」と情に訴えかけるケイタさんとお義兄さん。しかしそんなきれいごとで、40年間いびられ続けてきた恨みは消えるはずもありません。今、チヨコさんに対してどうしたいのか、それを決めるのはミサコさん自身です。ミサコさんが「お金は出さない」と言っている以上、もうどうすることもできません……。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
【編集部コメント】
「父さんもあの世で、おばあちゃんの面倒を見てくれって言ってるよ」と情に訴えかけるケイタさんとお義兄さん。しかしそんなきれいごとで、40年間いびられ続けてきた恨みは消えるはずもありません。今、チヨコさんに対してどうしたいのか、それを決めるのはミサコさん自身です。ミサコさんが「お金は出さない」と言っている以上、もうどうすることもできません……。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙