7月8日より放送開始、TVアニメ『乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です２』OP主題歌はAndo、ED主題歌は名称非公開に決定！

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2026年7月8日より放送開始のTVアニメ『乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です２』の主題歌が決定した！

OPテーマには、歌い手として騎士X - Knight X -のメンバーであるタケヤキ翔、声優として幅広く活動する廣瀬大介、数多くのヒット曲を手がけるANCHORの音楽ユニット・Ando、EDテーマには、SNS総フォロワー数120万人超を誇る実力派グループ・名称非公開が担当する。主題歌アーティストよりコメントも到着した。

それぞれの楽曲は、7月9日（木）にてデジタルリリースも決定。各種音楽サービスにて配信開始となる。オープニング主題歌は、本日公開となったアニメPV第2弾にていち早く視聴することができる。エンディング主題歌は、がんばる現代社会へ放つ脱力宣言。元気が良すぎる超ポジティブ・アンセム。アニメの放送を楽しみに待っていてほしい。

＜Andoコメント＞



・タケヤキ翔

第2期放送、本当におめでとうございます！

第1期から作品の持つ世界観や、“理不尽な世界の中でも自分らしく抗い続ける強さ“にすごく惹かれていたので、OPを歌わせて頂けることとても光栄です！

僕自身、YouTube活動の中で「普通じゃない」と言われる挑戦を続けてきたこともあり、勝手に主人公の反逆精神や泥臭く前に進む姿に共感してしまって、疾走感の中にそんな覚悟や感情の揺れも込めたつもりなので、ぜひアニメと一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです！

・廣瀬大介

第2期放送おめでとうございます！！

多くの方に愛されるこの作品に携われることを本当に誇りに思います。

今回の楽曲は疾走感のあるバンドサウンドで作品の世界観を感じられる歌詞が沢山散りばめられています。この曲を通してより作品に没入出来るよう、少しでもお力添えが出来ていたら嬉しいです。

第1期のワクワクを第2期でも感じられるのかと思うと待ち遠しいです。皆様と一緒沢山応援していきたいと思います！！

・ANCHOR

お世話になっております。AndoのANCHORです。

第2期放送、本当におめでとうございます！Andoとして初めてのアニメ主題歌、嬉しさと緊張で胸がいっぱいでございます。詳しく申し上げますとオタク特有の長文となってしまいますので、書きたいことは全部楽曲に詰め込みました。名称非公開さんが歌われるEDも担当しておりますので、OPとED、ぜひアニメの熱量と一緒にお楽しみいただけたら嬉しいです！ご査収のほどよろしくお願い申し上げます。

＜名称非公開コメント＞



第2期放送、本当におめでとうございます！まさか自分たちがエンディングを歌わせていただけるなんて、オファーをいただいた瞬間はメンバー全員で大騒ぎでした！

今回の楽曲、私たちにとって初めてのジャンルへの挑戦でもあり、レコーディングから本当に楽しく歌わせていただきました！

キャラクターたちが辛いシーンでも私たちの歌で少し励ませるような、元気いっぱいの楽曲に仕上がっています。

楽曲を作ってくださったANCHORさんらしく、歌詞には作品のワードやキャラクターの名前をこっそり散りばめてありますので、そちらにも注目しながら楽しんでいただけたら嬉しいです！ぜひOPのAndoさんとあわせて楽しんでください！

●楽曲情報

オープニング主題歌

「人生エンドロール」

アーティスト： Ando(よみ：あんどぅ)

作詞・作編曲：ANCHOR

配信日：2026年7月9日（木）０時より各種音楽サービスにて配信開始

エンディング主題歌

「あしたはあしたのけせらせら！」

アーティスト：名称非公開

作詞・作編曲：ANCHOR

配信日：2026年7月9日（木）０時より各種音楽サービスにて配信開始

●作品情報

TVアニメ『乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です２』

AT-X：7月8日より 毎週水曜23時30分〜

リピート放送：毎週金曜 11時30分〜／毎週火曜 17時30分〜

TOKYO MX：7月8日より 毎週水曜25時00分〜

ＢＳ日テレ：7月9日より 毎週木曜25時00分〜

配信情報

ABEMA・dアニメストアにて地上波先行・最速配信決定！

ABEMA・dアニメストア 7月8日（水）より毎週水曜 24:30〜

その他サイト 7月13日（月）より毎週月曜 24:30〜

※放送・配信日時は番組編成の都合等により変更となる場合がございます。予めご了承ください。

＜イントロダクション＞

とある剣と魔法の“乙女ゲー”世界に転生した元・社会人リオン。

超女尊男卑のこの世界で、彼に唯一残された武器は、

前世で妹に無理矢理やらされていたこのゲームの“知識”。

その知識を駆使した行動で、理不尽な世界を生き抜こうとする。

リオンは、本来なら主人公としてイケメン軍団の中心になるはずだったオリヴィア、

彼女を虐げる悪役令嬢となるはずだったアンジェリカと友情を育み、

なぜか主人公ポジションに居座るマリエの妨害に遭いながらも子爵にまで上り詰めた。

しかし、リオンがゲームの流れを大きく変えたことで、世界は少しずつ“歪み”を見せ始める。

聖女となったマリエの聖女親衛隊に抜擢されたリオンは、

やがてホルファート王国を揺るがす陰謀に巻き込まれていき……。

【スタッフ】

原作：三嶋与夢(GCノベルズ／マイクロマガジン社刊)

キャラクター原案：孟達

監督：三浦和也

シリーズ構成：猪原健太

キャラクターデザイン・総作画監督：鈴木政彦

CGディレクター：渡辺哲也

美術監督：河合良介色彩設計：長谷川美穂

撮影監督：米屋真一

編集：上野勇輔

音楽：橋口佳奈・新田目翔

音響監督：濱野高年

音響効果：安藤由衣

アニメーション制作：ENGI

製作：モブせか2製作委員会

【キャスト】

リオン：大塚剛央

オリヴィア：市ノ瀬加那

アンジェリカ：ファイルーズあい

ルクシオン：石田彰

マリエ：佐倉綾音

ユリウス：鈴村健一

ジルク：鳥海浩輔

ブラッド：立花慎之介

クリス：遊佐浩二

グレッグ：檜山修之

カイル：竹内順子

ミレーヌ：大原さやか

ヘルトルーデ：雨宮天

ヘルトラウダ：小倉唯

バンデル：宇垣秀成

＜Andoプロフィール＞

メンバー

タケヤキ翔

廣瀬大介

ANCHOR（鈴木大記）

YouTube登録者数約280万人を誇り、歌い手として騎士X - Knight X -のメンバーとしても活動中のタケヤキ翔、スマートフォン向けゲーム「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat.初音ミク」をはじめ、舞台・アニメなど幅広い作品で活躍する声優の廣瀬大介、そしてTVアニメ「地縛少年花子くん」をはじめ、声優アーティスト・アイドルシーンを横断し数々のヒット作品を生み出してきた音楽プロデューサー ANCHORによって結成された3人組音楽ユニット。

それぞれ異なるエンターテインメントの最前線で活躍してきた3つの才能が交わり、新たな音楽の物語が始まる。

タケヤキ翔｜Vocal

2013 年より大阪を拠点に活動している登録者 280 万を超える TOPYouTuber。音楽活動も精力的で、2025

年からは STPR 所属の騎士 X Kinght X- のメンバーとして歌い手としても活動中。

廣瀬大介｜Vocal

スマートフォン向けゲーム「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」をはじめ、舞

台・アニメなど幅広い作品で活躍する声優。確かな表現力と存在感で多くのファンを魅了している。

ANCHOR（鈴木大記）｜Producer / Composer

人気アニメ・ゲームの主題歌を多数手がける音楽プロデューサー。TV アニメ 地縛少年花子くん の主題

歌で YouTube 再生数 2,500 万回超のヒットを記録。2022 年に トイズファクトリー よりメジャーデビュ

ーし、映画 サバカン SABAKAN の主題歌も担当。クリエーターユニット ZING のメンバーとしても活躍

中。

＜名称非公開プロフィール＞

メンバー

ムロ葉菜子

古森もぐ

ヒューガー

いかさん

トギー

ムロ葉菜子、古森もぐ、ヒューガー、いかさん、トギーの5人からなる、SNS総フォロワー数120万人超の音楽グループ。

世論や忖度を一切顧みずに切り込む挑発的な歌詞と、銃弾のように鋭く飛び交うサウンドを特徴としたミクスチャーロックを武器に、2025年9月、ヒューリックホール東京でのワンマンライブにて鮮烈なデビューを果たす。

ムロ葉菜子（ムロハナコ）［Birth : 09.12］

2018年にWACK合同オーディションに合格後、アイドルグループ「BiS（2期メンバー）」で芸能活動をスタート。デビュー以来、参加したシングル3作品のうち全てがオリコン5位以内、最高位ではオリコン2位を獲得。その後、アイドルグループ「NARLOW」での活動を経て、「名称非公開」の立ち上げに参加。

古森もぐ（ヨミ：フルモリモグ）［Birth : 09.12］

“JKあるあるネタ”で大ブレークし、若い世代を中心に支持を集め、自身のYouTubeチャンネルでは再生数を6億回を超える国内トップクラスの人気を誇るYouTuber、TikToker。また、2024年に公開したMV「アバウトモンスター」ではセルフプロデュースを行うなどの音楽活動を経て、「名称非公開」に加入。

ヒューガー［Birth : undisclosed］

2022年よりアイドルグループ「BiS（3期メンバー）」で芸能活動をスタート。高い歌唱力とライブパフォーマンスで活躍し、シングル最高位はオリコン週間3位を獲得。2025年1月に日比谷公園大音楽堂で行われたワンマンライブで同グループは解散し、その後「名称非公開」の立ち上げに参加。

いかさん［Birth : 09.23］

音楽ボーカリスト、アニメ・ゲーム声優、舞台、朗読劇などで活躍中のマルチアーティスト。

歌手としては1人で何役も演じ分ける独特な歌声で高い人気を博し、2025年1月、女子高生時代に発売した1stアルバム「ボクらの最終定理」はオリコンウィークリーチャート8位を記録するなど、その高い歌唱力を引っ提げ「名称非公開」に加入。

トギー［Birth : 01.21］

第3期BiSで唯一のオリジナルメンバーとしてグループの解散まで走り抜け、約1年の沈黙を破って名称非公開に電撃加入。

(C)三嶋与夢・孟達／マイクロマガジン社／モブせか2製作委員会

関連リンク

TVアニメ『乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です２』公式サイト

https://mobseka.com/

Ando公式サイト

https://ando.bitfan.id

名称非公開オフィシャルサイト

https://meisho.tokyo