2026年6月発売！ ちゅるっとした質感が可愛い「アイカツ！カプセルジェムクリップ」全6種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、バンダイの「アイカツ！カプセルジェムクリップ」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
バンダイから2026年6月に発売される「アイカツ！カプセルジェムクリップ」（税込400円）。全6種のラインアップとなっています。
アイカツ！カプセルジェムクリップ
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込400円
▼ラインアップ
全6種
・オーロラキスコーデ
・天の川コズミックコーデ
・ローズボンボンコーデ
・オデットスワンコーデ
・スノープリンセスコーデ
・クララキャロルコーデ※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「アイカツ！カプセルジェムクリップ」が見逃せない！
バンダイから2026年6月に発売される「アイカツ！カプセルジェムクリップ」（税込400円）。全6種のラインアップとなっています。
ちゅるっとした質感が可愛いラメ入りクリップアイカツ！からぷっくりと立体的なカプセルジェムクリップが登場しました。それぞれの人気コーデをモチーフにしたデザインで、ちゅるっとした透明感のある質感がとても魅力的です。さらにキラキラとしたラメ入り仕様になっており、持ち物に付けるだけで可愛く飾ることができます。約4.5〜5cmという使いやすいサイズ感も嬉しいポイントです。
詳細情報▼商品名
アイカツ！カプセルジェムクリップ
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込400円
▼ラインアップ
全6種
・オーロラキスコーデ
・天の川コズミックコーデ
・ローズボンボンコーデ
・オデットスワンコーデ
・スノープリンセスコーデ
・クララキャロルコーデ※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)