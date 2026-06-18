7月2日のパドレス戦は「ワンピース・ナイト」として開催される

【MLB】ドジャース 5ー4 レイズ（日本時間18日・ロサンゼルス）

ドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地でのレイズ戦に5-4で勝利してスイープを飾った。先発の大谷翔平投手は右手中指から出血しながらも6回4失点の粘投。チームが逆転したことで7勝目も手にした。勝利から4時間20分後、球団公式がコミカルな動画を公開した。

動画には、アンディ・パヘス外野手と“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手、テオスカー・ヘルナンデス外野手の3人が麦わら帽子を被って登場した。キケが進行役を務め、「今日は、ここでワンピース・カードの披露をするんだ。ぼくらはまだ見ていないから、（お茶目な顔をして）どんなリアクションをするか、見ていてね。行くぞ」と呼びかけた。

3人が登場したのは、7月2日（同3日）の本拠地パドレス戦で開催される「ONE PIECE Night with the Los Angeles Dodgers」の告知だった。昨年も人気を博したイベントで、今回は当日に4万人の来場者に限定で配布されるカードを公開した。

T・ヘルナンデスは「ルフィ、ルフィ、ルフィ」と沸き立ち、E・ヘルナンデスは「ピカピカだよ」と目を輝かせていた。パヘスも「気に入ったよ」と笑顔。キケは「スゴくクリーンだね。ショウヘイが右で打ってるみたいだ」と、カードに描かれているモンキー・D・ルフィの構えを評した。続けて「絶対に来てね。ぼくは出場しないけれど、球場にはいるから」と茶目っ気たっぷりに呼びかけ、テオスカーも「ミスっちゃダメだよ」と念押しした。（Full-Count編集部）