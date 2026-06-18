米倉涼子、約30年ぶりバレエ公演出演 オファーに葛藤も約3週間かけ決断「簡単にお引き受けしてはいけないと思っていました」

米倉涼子、約30年ぶりバレエ公演出演 オファーに葛藤も約3週間かけ決断「簡単にお引き受けしてはいけないと思っていました」