仮想世界の生き物「ポケモン」を読み解いた図鑑が、今度は現実世界の生き物たちの研究を後押しします。

株式会社ポケモンは6月18日、書籍「ポケモン生態図鑑」の印税から2000万円を、動物の研究を支援する基金に寄付すると発表しました。

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「ポケモン生態図鑑」は、ゲームやアニメでおなじみのポケモンたちを、現実の生き物を調べる学問の視点から読み解く図鑑です。たとえば「このポケモンはどうやって暮らしているのか」「なぜそんな行動をするのか」といった不思議を、実際の動物研究に近い目線で紹介しています。

2025年6月の発売から1年で、累計発行部数は80万部を突破。子ども向けの図鑑としてだけでなく、大人も楽しめる一冊として注目を集めてきました。

今回の寄付先は「バイオロギング支援基金」です。バイオロギングとは、野生動物に小さな計測器をつけて、どこを移動しているのか、どんな行動をしているのかを記録する研究方法のこと。人間がずっと追いかけることが難しい海の中や空の上、森の奥での動物の暮らしを知る手がかりになります。

実は「ポケモン生態図鑑」の制作には、このバイオロギング研究に関わってきた人たちが参加しています。企画・構成・執筆を担当した米原善成さん（株式会社ポケモン）と、イラストを手がけたきのしたちひろさんは、どちらも東京大学で動物の行動や生態を研究し、博士号を取得した経歴の持ち主です。

つまり、現実の生き物を研究してきた知識が、ポケモンの世界をより楽しく深く知る図鑑づくりに生かされ、その本の売り上げの一部が、今度は現実の野生動物研究を支えるために使われることになります。

株式会社ポケモンは、「ポケモンという存在を通して、現実世界と仮想世界の両方を豊かにすること」を理念に掲げています。今回の寄付は、まさにその考え方を形にした取り組みといえそうです。

（c）Pokémon. （c）Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026061808.html