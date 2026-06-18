仲が良いのは相葉雅紀！ふぉ〜ゆ〜が人気アイドルとのプライベートを続々トーク「20歳の乾杯のときから…」

MEGUMIがBarのママに扮し、豪華なお客様とお酒を片手に恋愛や美容、仕事などここだけの話を語り合うトーク番組『MEGUMIママのいるBar』。

6月15日（月）の放送では、ゲストとして登場したふぉ〜ゆ〜のメンバーが、“仲が良いアイドル”について尋ねられる一幕があった。

【映像】ふぉ〜ゆ〜がアイドルトーク！凄いと思う先輩アイドルの名前も

今回はゲストに、ふぉ〜ゆ〜の越岡裕貴＆松崎祐介とウエストランド・井口浩之が登場。

MEGUMIが、STARTO ENTERTAINMENT所属アーティスト同士で遊ぶイメージがあることを切り出すと、越岡＆松崎は「遊びますね」「あるかも」と返す。

さらにMEGUMIが「仲の良いアイドルの方たちとかいらっしゃるんですか？」と深掘りすると、松崎は「僕は先輩の嵐の相葉（雅紀）くんですね」と回答。

「20歳の乾杯のときからずっと（交流がある）」「アニキって呼ばせてもらっている」と明かし、最近も連絡を取り合っていたというエピソードが飛び出した。

一方の越岡は、timelesz・寺西拓人、上田竜也、NEWS・増田貴久といった名前を挙げ、「テラ（寺西）に一番ごちそうしたんじゃないかな俺が、先輩で」「それぐらい一緒にいますね」と明かしていた。