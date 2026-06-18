鹿島、DF溝口修平が東京V&MF舩橋佑が水戸に期限付き移籍、DF松本遥翔が富山に育成型期限付き移籍
鹿島アントラーズは18日、DF溝口修平が東京ヴェルディに期限付き移籍、MF舩橋佑が水戸ホーリーホックに期限付き移籍、DF松本遥翔がカターレ富山に育成型期限付き移籍することを発表した。3選手は26-27シーズンにおいて、鹿島と対戦するすべての公式戦に出場できない。
各選手は鹿島、そして移籍先クラブを通じて以下のようにコメントしている。
DF溝口修平
■鹿島側
「東京ヴェルディへ期限付き移籍することになりました。まず、今の自分があるのは多くの方の支えのおかげです。本当にありがとうございます。このクラブで多くのチャンスをもらい成長を実感しつつも、チームの力になりきれない不甲斐なさも感じています。レンタルとはいえ、このクラブを離れるという決断は簡単ではありませんでしたが、これからも自分と向き合って成長し続けたいと思います」
■東京V側
「期限付き移籍で加入することになりました、溝口修平です。ひたむきに成長し、ヴェルディの勝利、目標達成のために全力で戦います。よろしくお願いします!」
MF舩橋佑
■鹿島側
「この決断は僕にとって、とても重要で覚悟のいる決断でした。そのなかで、今後自分自身がもっとより成長するため、活躍するために選んだ選択です。サポーターの熱気、スタジアムの雰囲気、クラブに関わるすべての人が勝利、タイトルのために戦うこのチームが、僕は大好きです。約5年半、鹿島アントラーズというクラブで戦えたことは、自分の誇りです。活躍を届けられるように、全力で戦ってきます!」
■水戸側
「皆さん初めまして、舩橋佑です!強い覚悟を持って水戸にきました。クラブが掲げるシーズンの目標、理念に対して、自分自身が1年を通して成長しながら実行できるよう、全力でぶつかっていきます。茨城県出身の選手として、水戸を中心としたホームタウンを盛り上げられるように頑張ります。一緒に戦ってください!よろしくお願いします!」
DF松本遥翔
■鹿島側
「このたび、カターレ富山へ育成型期限付き移籍することになりました。自分自身と向き合い、さらに成長するために決断しました。カターレ富山で結果にこだわりながらプレーし、成長した姿を見せれるようにがんばります。このチャンスを無駄にせず、覚悟を持って挑戦しますので、応援よろしくお願いします!」
■富山側
「カターレ富山に関わるすべての皆様、はじめまして。このたび、カターレ富山へ育成型期限付き移籍で加入することになりました松本遥翔です。まずは、このような素晴らしい機会を与えてくださったクラブ関係者の皆様に感謝しています。カターレ富山の勝利のために、日々全力で取り組み、ピッチで結果を残せるように頑張ります。ファン・サポーターの皆様に早く認めてもらえるよう全力で戦いますので、応援よろしくお願いいたします。」
各選手は鹿島、そして移籍先クラブを通じて以下のようにコメントしている。
DF溝口修平
■鹿島側
「東京ヴェルディへ期限付き移籍することになりました。まず、今の自分があるのは多くの方の支えのおかげです。本当にありがとうございます。このクラブで多くのチャンスをもらい成長を実感しつつも、チームの力になりきれない不甲斐なさも感じています。レンタルとはいえ、このクラブを離れるという決断は簡単ではありませんでしたが、これからも自分と向き合って成長し続けたいと思います」
「期限付き移籍で加入することになりました、溝口修平です。ひたむきに成長し、ヴェルディの勝利、目標達成のために全力で戦います。よろしくお願いします!」
MF舩橋佑
■鹿島側
「この決断は僕にとって、とても重要で覚悟のいる決断でした。そのなかで、今後自分自身がもっとより成長するため、活躍するために選んだ選択です。サポーターの熱気、スタジアムの雰囲気、クラブに関わるすべての人が勝利、タイトルのために戦うこのチームが、僕は大好きです。約5年半、鹿島アントラーズというクラブで戦えたことは、自分の誇りです。活躍を届けられるように、全力で戦ってきます!」
■水戸側
「皆さん初めまして、舩橋佑です!強い覚悟を持って水戸にきました。クラブが掲げるシーズンの目標、理念に対して、自分自身が1年を通して成長しながら実行できるよう、全力でぶつかっていきます。茨城県出身の選手として、水戸を中心としたホームタウンを盛り上げられるように頑張ります。一緒に戦ってください!よろしくお願いします!」
DF松本遥翔
■鹿島側
「このたび、カターレ富山へ育成型期限付き移籍することになりました。自分自身と向き合い、さらに成長するために決断しました。カターレ富山で結果にこだわりながらプレーし、成長した姿を見せれるようにがんばります。このチャンスを無駄にせず、覚悟を持って挑戦しますので、応援よろしくお願いします!」
■富山側
「カターレ富山に関わるすべての皆様、はじめまして。このたび、カターレ富山へ育成型期限付き移籍で加入することになりました松本遥翔です。まずは、このような素晴らしい機会を与えてくださったクラブ関係者の皆様に感謝しています。カターレ富山の勝利のために、日々全力で取り組み、ピッチで結果を残せるように頑張ります。ファン・サポーターの皆様に早く認めてもらえるよう全力で戦いますので、応援よろしくお願いいたします。」