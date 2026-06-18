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KADOKAWAは、かんさび氏のコミックエッセイ「ポーランドからやってきた マダム猫の古民家暮らし」を6月18日に発売した。価格は1,595円。

ポーランドから海を越えて日本の古民家にやってきた猫、マダム・リリーの暮らしをフルカラーで描いたコミックエッセイ。ポーランド時代の暮らしぶりや、大波乱だった日本への渡航エピソードなど48ページの描き下ろしを収録。麗しい実写マダムの写真も豊富に掲載されている。

本書の目次

第1章：初めまして、日本！マダムの古民家暮らし

第2章：マダムと日本の冬支度

第3章：マダムの優雅なる日常

第4章：ポーランド時代の思い出

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はるばる海を越え、ポーランドから日本へやってきた猫、マダム・リリー。長旅を経てたどり着いたのは、日本の古民家でした。

異国の環境に戸惑うかと思いきや……初めて触れる畳や障子に興味津々！

温かいコタツにうっとりしたり、日本の四季の景色を愛でたりと、すっかり古民家暮らしのとりこになっています。

気高くエレガントに振る舞ったかと思えば、好奇心全開で木登りするワイルドな一面も。

気品あふれるお姿と、ダイナミックに躍動するギャップがたまらなく愛おしい！

優雅なマダム・リリーと、そんなマダムを崇拝してやまない飼い主との愉快な日々をお届けします。