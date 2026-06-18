“ナショチ”の岩永杏奈と廣吉優梨菜が首位で最終日へ 長澤愛羅ら3位/日本女子アマ
＜日本女子アマチュア選手権 Presented by カープレミア 3日目◇18日◇北海道ブルックスカントリークラブ（北海道）◇6578ヤード・パー72＞女子アマチュアゴルファー日本一決定戦の第3ラウンドが終了した。
【写真】フレッシュ15歳 2013年大会に出場した小祝さくら
JGAナショナルチームの岩永杏奈が5バーディ・ボギーなしの「67」をマーク。同じくナショチの廣吉優梨菜と並び、トータル8アンダー・首位で最終ラウンドに進んだ。トータル6アンダー・3位タイに鈴木みなみとナショチの長澤愛羅。トータル5アンダー・5位タイには片岡彩実里と福田美来が続いた。飛ばし屋の後藤あいはトータル2アンダー・7位タイ。岩永の妹で中学3年生の梨花はトータル9オーバー・65位タイに後退した。女子プロの神谷そらを姉に持つ神谷もも、ひな姉妹はそれぞれトータル2アンダー・7位タイ、トータル3オーバー・27位タイに順位を上げた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
日本女子アマ 3日目の結果
岩永杏奈 プロフィール＆戦績
【写真】似てますよね？ 岩永杏奈・梨花姉妹
廣吉優梨菜 プロフィール＆成績
今週は千葉決戦 国内女子ツアー組み合わせ
【写真】フレッシュ15歳 2013年大会に出場した小祝さくら
JGAナショナルチームの岩永杏奈が5バーディ・ボギーなしの「67」をマーク。同じくナショチの廣吉優梨菜と並び、トータル8アンダー・首位で最終ラウンドに進んだ。トータル6アンダー・3位タイに鈴木みなみとナショチの長澤愛羅。トータル5アンダー・5位タイには片岡彩実里と福田美来が続いた。飛ばし屋の後藤あいはトータル2アンダー・7位タイ。岩永の妹で中学3年生の梨花はトータル9オーバー・65位タイに後退した。女子プロの神谷そらを姉に持つ神谷もも、ひな姉妹はそれぞれトータル2アンダー・7位タイ、トータル3オーバー・27位タイに順位を上げた。
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