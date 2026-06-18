本拠地レイズ戦

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が17日（日本時間18日）、本拠地レイズ戦に先発登板。6回4失点で今季7勝目を挙げた。右手中指から出血しながら力投。試合終了後、約2か月ぶりの朗報も届いた。

4回無失点と好投していた大谷だったが、2-0の5回に暗転。4失点で逆転を許した。5回に味方が1点取った後の6回、しきりに右手中指を気にするシーンがNHK BSに映った。

出血しながらこの回を抑えると、その裏に頼れる同僚が輝きを放った。フリーマンが値千金の逆転2ラン。大谷は今季7勝目を挙げた。

投手に専念するとみられたが、6回には代打で登場。大谷劇場となった試合の後、2か月ぶりの朗報が届いた。米メディア「ジョムボーイ・メディア」の番組「トーキン・ベースボール」公式Xが、「ドジャースが4月20日以来となるメジャー勝率単独1位に浮上」と伝えた。

ドジャースは今季48勝27敗で勝率.640に。これはメジャー30球団の中で最高だ。トップに立つのは4月20日以来、約2か月ぶりという事実にファンも反応した。

Xには、「誰が驚く？ 最高給で後払いまでしているんだから…」「スネル、グラスノー、スミス、テオ、キケ不在でだからね」「退屈だ」「4月の心配はどこに行った？」「100勝もあるぞ」「怪我人めちゃいるのに」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）