アルジェリア戦でハットトリックを達成したアルゼンチンのメッシ【写真：ロイター】

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連載「ワールドカップ・トリビア」第7回

　地球規模のスポーツの祭典、サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会はグループリーグが行われている。「THE ANSWER」は期間中、今さら人に聞けない素朴なギモンに回答する連載「ワールドカップ・トリビア」を展開。スポーツ新聞社の記者としてJリーグ開幕前からサッカー取材を続けてきたスペシャリスト・荻島弘一氏が、ズバリ答える。第7回は「なぜ1試合3ゴールをハットトリックと呼ぶ？」。

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Q.3ゴールをハットトリックというのはどうして？

A.偉業に対して帽子を贈ったから

【解説】

　アルゼンチンのメッシがアルジェリア戦で3得点。ハットトリック（hat-trick)を達成しました。サッカー用語のようにも思われますが、もともとはクリケット用語。それが、サッカーなど他の競技にも広がったのです。

　今から150年以上前、1858年にイングランドで人気のプロクリケット選手、ステファンソンがボウラー（投手）として連続して3アウトをとったのが起源です。野球と違ってアウトをとることが難しいクリケットでの偉業に、ファンが帽子を贈ったことがはじまりでした。

　これが他の競技に伝わり、ポジティブなことを3回続けることをハットトリックというようになりました。サッカーはもちろん、アイスホッケーやラクロスなどでも1試合で3得点した選手をたたえる言葉として用いられています。

　ワールドカップでは前回大会決勝のFWエムバペ（フランス）まで54回のハットトリックが記録されています。最年少は1958年スウェーデン大会のペレ（ブラジル）で、フランスとの準決勝で決めた時は17歳244日。今大会出場選手では18年大会でクリスティアーノ・ロナウド（ポルトガル）とハリー・ケイン（イングランド）が記録しています。

　記念すべき第1号は第1回ウルグアイ大会でアメリカ代表FWバート・パテナウデがパラグアイ戦で記録したもの。当初は認められていませんでしたが、FIFAが再調査し、2006年に「第1号」としてカウントされました。

（荻島 弘一 / Hirokazu Ogishima）

荻島 弘一
1960年生まれ。大学卒業後、日刊スポーツ新聞社に入社。スポーツ部記者としてサッカーや水泳、柔道など五輪競技を担当。同部デスク、出版社編集長を経て、06年から編集委員として現場に復帰する。山下・斉藤時代の柔道から五輪新競技のブレイキンまで、昭和、平成、令和と長年に渡って幅広くスポーツの現場を取材した。