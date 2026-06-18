フジ・原田葵アナ『ぽかぽか』休演 代役2年目アナが“番組開始5分”で爪あと 大先輩アナ前に「“幻”のような…」
フジテレビの原田葵アナウンサーが18日、木曜レギュラーを務めるフジテレビ系の昼番組『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）を休演。代役として登場した入社2年目の浅倉美恩アナウンサーが、“番組開始5分”で爪あとを残した。
【写真】入社1年目で初々しい…“番組開始5分”で爪あとを残した浅倉美恩アナ
オープニングトークで、MCのハライチ・澤部佑に「原田アナに代わりまして浅倉美恩アナウンサー〜」と紹介されると、「初『ぽかぽか』です！入社2年目です」とガッツポーズをしながらあいさつ。するとハライチ・岩井勇気が「気合いのメタリックスカート」と、浅倉アナの銀色がまぶしいスカートをイジると「気合い入れてきました」と笑顔で呼応。岩井は続けて「神田（愛花）さんみたいなにおいがするよね」と振ると、神田も「メタリックいいよね〜」とのっかり、澤部に「メタリックアナウンサー」とツッコまれていた。
この日はゲストとして、中井美穂＆八木亜希子という元フジアナコンビが登場。神田が「今日みたいな日って、（ゲストが）浅倉さんにとって大先輩じゃない？どういうイメージなのかなって」と振ると、浅倉アナは「いやもうほんとに…あの…“幻”のような…」と衝撃発言し、スタジオは「幻？（笑）」と騒然。
浅倉アナはあたふたと「伝説というか…」「本当にいらっしゃるんだなって…」と弁解するなか、ハライチは「ユニコーンみたいな」「ペガサス見てるみたいな」「歴史上の人物がよみがえったみたいな」とツッコミ。中井と八木から「何年生まれですか？」と聞かれ、浅倉アナが「2003年です」と答えると、中井は「いやっ！」と驚きのリアクションを見せた。
続けて、澤部は「うっすら、失礼なことに気付いていない？」と話すと、浅倉アナは「いや、それだけ偉大な…」と必死に弁解し、進行に戻った。
【写真】入社1年目で初々しい…“番組開始5分”で爪あとを残した浅倉美恩アナ
オープニングトークで、MCのハライチ・澤部佑に「原田アナに代わりまして浅倉美恩アナウンサー〜」と紹介されると、「初『ぽかぽか』です！入社2年目です」とガッツポーズをしながらあいさつ。するとハライチ・岩井勇気が「気合いのメタリックスカート」と、浅倉アナの銀色がまぶしいスカートをイジると「気合い入れてきました」と笑顔で呼応。岩井は続けて「神田（愛花）さんみたいなにおいがするよね」と振ると、神田も「メタリックいいよね〜」とのっかり、澤部に「メタリックアナウンサー」とツッコまれていた。
浅倉アナはあたふたと「伝説というか…」「本当にいらっしゃるんだなって…」と弁解するなか、ハライチは「ユニコーンみたいな」「ペガサス見てるみたいな」「歴史上の人物がよみがえったみたいな」とツッコミ。中井と八木から「何年生まれですか？」と聞かれ、浅倉アナが「2003年です」と答えると、中井は「いやっ！」と驚きのリアクションを見せた。
続けて、澤部は「うっすら、失礼なことに気付いていない？」と話すと、浅倉アナは「いや、それだけ偉大な…」と必死に弁解し、進行に戻った。