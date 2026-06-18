藤井 風、29歳の誕生日ショットを公開 「よくやるこの顔好きです」表情にも注目集まる
シンガー・ソングライターの藤井 風が18日、自身のインスタグラムを更新。29歳の誕生日ショットを公開し、ファンの注目を集めている。
【写真】どんな表情!? 藤井 風が公開した29歳の誕生日ショット（3枚目）
藤井は「thank you Love thank you God thank you Prema」とつづり、3枚の写真を投稿した。1枚目には『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のロゴを背に、トロフィーを頭上に掲げたユニークなポーズを披露。藤井は13日に開催された国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』で、主要部門の最優秀アルバム賞を含む4部門を受賞した。
さらに、「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」「ALBUM OF THE YEAR」「Prema」とデザインされたアイテムを公開。続く写真では、6月14日に29歳の誕生日を迎えた藤井が、「2026.06.14 Sun. Happy Birthday Kaze!!」とデコレーションされたバースデーケーキを抱えた姿を披露した。ケーキには「29」のロウソクや藤井の写真などがあしらわれており、藤井は「お誕生日おめでとう」と書かれたタスキを身に着けている。
SNS上には誕生日や受賞を祝福する声が相次いだほか、「よくやるこの顔好きです」というコメントも多く見られ、藤井が見せた困ったような表情にも注目が集まっている。
【写真】どんな表情!? 藤井 風が公開した29歳の誕生日ショット（3枚目）
藤井は「thank you Love thank you God thank you Prema」とつづり、3枚の写真を投稿した。1枚目には『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のロゴを背に、トロフィーを頭上に掲げたユニークなポーズを披露。藤井は13日に開催された国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』で、主要部門の最優秀アルバム賞を含む4部門を受賞した。
SNS上には誕生日や受賞を祝福する声が相次いだほか、「よくやるこの顔好きです」というコメントも多く見られ、藤井が見せた困ったような表情にも注目が集まっている。