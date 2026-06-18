グループ卒業目前のモーニング娘。’26牧野真莉愛が『週刊少年チャンピオン』表紙＆巻頭グラビアに登場

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モーニング娘。’26の牧野真莉愛が『週刊少年チャンピオン』29号（6月18日発売）の表紙＆巻頭グラビアに登場している。

■高校生の頃から数えて、通算15度目のソロ表紙

6月24日にモーニング娘。’26からの卒業を控える牧野真莉愛。

高校生の頃から『週チャン』で表紙を飾ってきた彼女の通算15度目のソロ表紙となる。

両面BIGポスター付録＆限定QUOカードプレゼント企画も実施。牧野真莉愛の卒業記念グラビアをぜひチェックしよう。

(C)秋田書店

■モーニング娘。’26牧野真莉愛 コメント

16歳の初登場からずっとソロで牧野真莉愛を呼んでくださり、ありがとうございます。

週刊少年チャンピオンさん大好きです♡ 幸せです♡

■書籍情報

2026.06.18 ON SALE

『週刊少年チャンピオン』29号

■関連リンク

『週刊少年チャンピオン』公式X

https://x.com/Weekly_Champion

モーニング娘。’26 OFFICIAL SITE

https://www.helloproject.com/morningmusume/