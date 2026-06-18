グループ卒業目前のモーニング娘。’26牧野真莉愛が『週刊少年チャンピオン』表紙＆巻頭グラビアに登場
モーニング娘。’26の牧野真莉愛が『週刊少年チャンピオン』29号（6月18日発売）の表紙＆巻頭グラビアに登場している。
■高校生の頃から数えて、通算15度目のソロ表紙
6月24日にモーニング娘。’26からの卒業を控える牧野真莉愛。
高校生の頃から『週チャン』で表紙を飾ってきた彼女の通算15度目のソロ表紙となる。
両面BIGポスター付録＆限定QUOカードプレゼント企画も実施。牧野真莉愛の卒業記念グラビアをぜひチェックしよう。
(C)秋田書店
■モーニング娘。’26牧野真莉愛 コメント
16歳の初登場からずっとソロで牧野真莉愛を呼んでくださり、ありがとうございます。
週刊少年チャンピオンさん大好きです♡ 幸せです♡
■書籍情報
2026.06.18 ON SALE
『週刊少年チャンピオン』29号
■関連リンク
『週刊少年チャンピオン』公式X
https://x.com/Weekly_Champion
モーニング娘。’26 OFFICIAL SITE
https://www.helloproject.com/morningmusume/