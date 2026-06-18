「今、家に帰ったらどうなるか分かるか」日本戦前に電撃就任のチュニジア新監督が選手に檄！ 初練習で何を伝えた？「みんな怒っている。これはW杯だ！」
現地６月20に開催される北中米ワールドカップのグループF第２節で、森保一監督が率いる日本代表がチュニジア代表と対戦する。
初戦のスウェーデン戦で１−５の大敗を喫したチュニジアは、サブリ・ラムシ監督を電撃解任。後任としてエルベ・ルナール監督を招へいした。
チュニジアメディア『TN』によれば、キャンプ地のモンテレイに到着し、初練習を行なったルナール監督は、「選手たちには、顔を上げて前に進まなければならないと伝えた。チュニジアという国を代表してここにいる。それは名誉であり、義務でもある」と話す。
また『Noussour』が公開した動画では、ルナール監督が「今、家に帰ったらどうなるか分かるか？」「みんな怒っている。これはワールドカップだ！俺たちは一つだ！」などと選手たちを鼓舞する様子が映し出されている。
果たして森保ジャパンとの一戦ではどのような戦いをみせるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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初戦のスウェーデン戦で１−５の大敗を喫したチュニジアは、サブリ・ラムシ監督を電撃解任。後任としてエルベ・ルナール監督を招へいした。
チュニジアメディア『TN』によれば、キャンプ地のモンテレイに到着し、初練習を行なったルナール監督は、「選手たちには、顔を上げて前に進まなければならないと伝えた。チュニジアという国を代表してここにいる。それは名誉であり、義務でもある」と話す。
また『Noussour』が公開した動画では、ルナール監督が「今、家に帰ったらどうなるか分かるか？」「みんな怒っている。これはワールドカップだ！俺たちは一つだ！」などと選手たちを鼓舞する様子が映し出されている。
果たして森保ジャパンとの一戦ではどのような戦いをみせるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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