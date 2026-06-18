「プレリュード」の特別仕様車登場！

ホンダは2026年6月18日、スペシャリティスポーツモデル「プレリュード」の特別仕様車「2027 Limited Edition（リミテッドエディション）」を設定しました。同年8月20日に発売されます。

これに先立ち、ウェブページで初公開するとともに、全国の「ホンダカーズ」（販売店）で受注を開始しています。

【画像】超カッコいい！ これが新型「プレリュード」です！（30枚以上）

2025年9月に発売されたプレリュードは、ワイド＆ローでダイナミックかつ伸びやかなプロポーションや、さまざまな荷物が積載可能で開口部が広く使い勝手の良い荷室を備えつつ、4人が乗車できる利便性などが、多くのユーザーより好評を得ています。

パワートレインは2リッターガソリンエンジンとモーターを組み合わせたハイブリッドシステム「e：HEV」を搭載し、トランスミッションはCVT。e：HEVではホンダ初の制御技術「Honda S＋ Shift」を採用し、モーター駆動ながらダイレクト感のある変速を実現しました。駆動方式はFF（前輪駆動）です。

今回新たに設定された2027 リミテッドエディションは、内外装に深紅の組み合わせを採用した、上質な大人の世界観を演出する特別なモデルです。

ボディカラーに専用色となる「プレミアムクリスタルガーネット・メタリック」を採用。フロントアッパーグリルモールをボディと同色に仕上げることで全体の一体感を高めています。

また、フロントとリアのバンパーにはレッドのアクセントカラーを配置。足元には切削ブラッククリアのアルミホイールを装着し、レッド塗装のブレーキキャリパーと組み合わせることで、スポーティで引き締まった外観に仕上げました。

内装では、運転席と助手席に本革とプライムスムースを組み合わせた「ボルドー×ブラック」のコンビシートを採用。助手席側のミドルライニングやアームレスト付きコンソール、ドアアームレストパッドにはボルドーの加飾や刺繍ロゴが施されています。

さらに、ステアリングホイールに配されたレッドのステッチが、内装全体の統一感を高めています。

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特別仕様車 プレリュード 2027 リミテッドエディションの価格（消費税込）は630万6300円です。