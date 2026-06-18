鈴木武蔵＆喜田拓也のW杯中継観戦イベント、必要人数に到達せず中止→コメント殺到「高すぎる」「単に周知不足だと思う」「切ない」

鈴木武蔵＆喜田拓也のW杯中継観戦イベント、必要人数に到達せず中止→コメント殺到「高すぎる」「単に周知不足だと思う」「切ない」