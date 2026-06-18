鈴木武蔵＆喜田拓也のW杯中継観戦イベント、必要人数に到達せず中止→コメント殺到「高すぎる」「単に周知不足だと思う」「切ない」
元日本代表でJ２栃木シティに所属する鈴木武蔵が６月18日、自身のXを更新。「イベント開催中止のお知らせ」を発表。次のように伝えた。
「この度、６月21日に開催予定でした『W杯のイベント』ですが、開催に必要な人数に達しなかったため、誠に残念ではございますが中止とさせていただくことになりました。ご参加を楽しみにしていただいていた皆様には、ご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。既にお支払いいただいております参加費につきましては、全額返金対応をさせていただきます。
改めまして、この度はご期待に添えず申し訳ございませんでした。今後ともよろしくお願いいたします」
鈴木は先月30日に「現役プロサッカー選手と共に大画面でW杯をライブビューイング！」と銘打ち、日本対チュニジア（北中米W杯グループステージ２節）を一緒に見るイベントの開催を伝えていた。
場所は渋谷で、価格は最も安い一般席で8000円、最も高いSSS席で３万円（３時間の飲み放題付き）。ゲストにJ１横浜F・マリノスのキャプテンで、同じ1994年生まれの喜田拓也が来ることになっていた。
「いよいよワールドカップですね！めちゃくちゃ楽しみだし、どうせならみんなで一緒に応援しようかなと。６月21日チュニジア戦、パブリックビューイングでみんなで応援しようと思っています。みんなでワールドカップを応援して、日本代表の勝利に少しでも貢献できるようにやっていこうかなと思います！みなさんでワールドカップを応援して、めっちゃ盛り上がろう！」
メッセージ動画内でそう思いを明かしていた鈴木。しかし、残念ながら集客が上手くいかず、中止となってしまった。
この発表は大きな話題になっており、投稿のコメント欄には「高すぎる」「ファンなら別にこの値段でもよくね？人が集まらないのは単に周知不足だと思う」「今知ったわ」「中止で知りましたよ。もっと告知してくれないと」「なんか切ないな」といった声が続々と寄せられている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
「この度、６月21日に開催予定でした『W杯のイベント』ですが、開催に必要な人数に達しなかったため、誠に残念ではございますが中止とさせていただくことになりました。ご参加を楽しみにしていただいていた皆様には、ご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。既にお支払いいただいております参加費につきましては、全額返金対応をさせていただきます。
鈴木は先月30日に「現役プロサッカー選手と共に大画面でW杯をライブビューイング！」と銘打ち、日本対チュニジア（北中米W杯グループステージ２節）を一緒に見るイベントの開催を伝えていた。
場所は渋谷で、価格は最も安い一般席で8000円、最も高いSSS席で３万円（３時間の飲み放題付き）。ゲストにJ１横浜F・マリノスのキャプテンで、同じ1994年生まれの喜田拓也が来ることになっていた。
「いよいよワールドカップですね！めちゃくちゃ楽しみだし、どうせならみんなで一緒に応援しようかなと。６月21日チュニジア戦、パブリックビューイングでみんなで応援しようと思っています。みんなでワールドカップを応援して、日本代表の勝利に少しでも貢献できるようにやっていこうかなと思います！みなさんでワールドカップを応援して、めっちゃ盛り上がろう！」
メッセージ動画内でそう思いを明かしていた鈴木。しかし、残念ながら集客が上手くいかず、中止となってしまった。
この発表は大きな話題になっており、投稿のコメント欄には「高すぎる」「ファンなら別にこの値段でもよくね？人が集まらないのは単に周知不足だと思う」「今知ったわ」「中止で知りましたよ。もっと告知してくれないと」「なんか切ないな」といった声が続々と寄せられている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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