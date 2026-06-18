ロックバンド、サカナクションのボーカル・ギター山口一郎（45）が、16日深夜放送のニッポン放送「サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン」（火曜深夜1時）に生出演。国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（MAJ）授賞式で衝撃を受けた俳優の実名を挙げ告白した。

サカナクションは最優秀楽曲賞を含む8冠に輝いた。番組では「MAJ」授賞式に出席した際のエピソードを報告した。

「格好よすぎる人がいっぱいいるのがさ、本当に気持ち的にすごくふさぎがちになるよね」と切り出した。「中島健人君と並んだ時の俺って、なんかもうダンゴムシみたいな。丸まってクルンってなって。心はもうダンゴムシ、向こうはキリギリスみたいな感じ。パチンとして」と語り、同アワードのアンバサダーおよび公式インタビュアーを務めた歌手で俳優の中島健人（32）の名前を挙げた。

続けて「格好いいわ。紳士だし。中島健人君さ、サム・スミスと英語でしゃべってるんだよ？ すごくない？ あのルックスで英語ペラペラでさ。あんな紳士なんだぜ？ ちょ待てよ。こちとら最多8部門取ってるけど、さらさら勝てる気しないわ」としみじみ語った。