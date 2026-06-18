ウズベキスタンvsコロンビア スタメン発表
[6.18 北中米W杯グループリーグ第1節](メキシコシティ)
※11:00開始
<出場メンバー>
[ウズベキスタン]
先発
GK 1 ウトキル ユスポフ
DF 2 アブドゥコディル・フサノフ
DF 5 ルスタム アシュルマトフ
DF 18 アブドゥラー アブドゥラエフ
MF 6 アクマル モズゴヴォイ
MF 7 オタベク シュクロフ
MF 11 オストン ウルノフ
MF 13 シェルゾド ナスルラエフ
MF 22 アボスベク ファイズラエフ
MF 24 ベフルズ カリモフ
FW 14 エルドル・ショムロドフ
控え
GK 12 アブドゥヴォヒド ネマトフ
GK 16 ボティラリ エルガシェフ
DF 3 ホジャクバル アリヨノフ
DF 4 ファルーフ サイフィエフ
DF 15 ウマルベク エシュムロドフ
DF 25 アヴァズベク ウルマサリエフ
DF 26 ジャホンギル ウロゾフ
MF 8 ジャムシド イスカンデロフ
MF 9 オディルジョン ハムロベコフ
MF 17 ドストンベク ハムダモフ
MF 19 アジズジョン ガニエフ
MF 23 シェルゾド エサノフ
FW 10 R. Jiyanov
FW 20 アジズベク アモノフ
FW 21 イゴール セルゲエフ
監督
カンナヴァーロファビオ
[コロンビア]
先発
GK 12 カミロ ヴァルガス
DF 2 ダニエル・ムニョス
DF 3 ジョン・ルクミ
DF 17 ホアン・モヒカ
DF 23 ダビンソン・サンチェス
MF 11 ジョン・アリアス
MF 14 グスタボ・プエルタ
MF 16 ジェフェルソン・レルマ
FW 7 ルイス・ディアス
FW 10 ハメス・ロドリゲス
FW 25 ルイス・スアレス
控え
GK 1 ダビド・オスピナ
GK 24 アルヴァロ モンテーロ
DF 4 サンティアゴ・アリアス
DF 13 ジェリー・ミナ
DF 18 ウィラー ディッタ
DF 22 デイベル・マチャド
MF 5 ケヴィン カスターニョ
MF 6 リカルド リオス
MF 8 ホルヘ カラスカル
MF 15 ファン ポルティージャ
MF 20 フアン キンテロ
MF 21 ハミントン カンパス
FW 9 ジョン・コルドバ
FW 19 クチョ・エルナンデス
FW 26 アンドレス ゴメス
監督
ネストル ロレンソ
※11:00開始
<出場メンバー>
[ウズベキスタン]
先発
GK 1 ウトキル ユスポフ
DF 2 アブドゥコディル・フサノフ
DF 5 ルスタム アシュルマトフ
DF 18 アブドゥラー アブドゥラエフ
MF 6 アクマル モズゴヴォイ
MF 7 オタベク シュクロフ
MF 11 オストン ウルノフ
MF 13 シェルゾド ナスルラエフ
MF 22 アボスベク ファイズラエフ
FW 14 エルドル・ショムロドフ
控え
GK 12 アブドゥヴォヒド ネマトフ
GK 16 ボティラリ エルガシェフ
DF 3 ホジャクバル アリヨノフ
DF 4 ファルーフ サイフィエフ
DF 15 ウマルベク エシュムロドフ
DF 25 アヴァズベク ウルマサリエフ
DF 26 ジャホンギル ウロゾフ
MF 8 ジャムシド イスカンデロフ
MF 9 オディルジョン ハムロベコフ
MF 17 ドストンベク ハムダモフ
MF 19 アジズジョン ガニエフ
MF 23 シェルゾド エサノフ
FW 10 R. Jiyanov
FW 20 アジズベク アモノフ
FW 21 イゴール セルゲエフ
監督
カンナヴァーロファビオ
[コロンビア]
先発
GK 12 カミロ ヴァルガス
DF 2 ダニエル・ムニョス
DF 3 ジョン・ルクミ
DF 17 ホアン・モヒカ
DF 23 ダビンソン・サンチェス
MF 11 ジョン・アリアス
MF 14 グスタボ・プエルタ
MF 16 ジェフェルソン・レルマ
FW 7 ルイス・ディアス
FW 10 ハメス・ロドリゲス
FW 25 ルイス・スアレス
控え
GK 1 ダビド・オスピナ
GK 24 アルヴァロ モンテーロ
DF 4 サンティアゴ・アリアス
DF 13 ジェリー・ミナ
DF 18 ウィラー ディッタ
DF 22 デイベル・マチャド
MF 5 ケヴィン カスターニョ
MF 6 リカルド リオス
MF 8 ホルヘ カラスカル
MF 15 ファン ポルティージャ
MF 20 フアン キンテロ
MF 21 ハミントン カンパス
FW 9 ジョン・コルドバ
FW 19 クチョ・エルナンデス
FW 26 アンドレス ゴメス
監督
ネストル ロレンソ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります