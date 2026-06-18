「その荷物どかしてもらえます？」満員電車で“座席を占領する女性”に注意した結果…気まずそうに謝罪するまで

「その荷物どかしてもらえます？」満員電車で“座席を占領する女性”に注意した結果…気まずそうに謝罪するまで