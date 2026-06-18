残クレで“5年”乗った「N-BOX」を買い取るか悩んでいます。買い取り額は「約70万円」ですが、このまま“乗り続ける”のと“買い替える”のではどちらがお得なんでしょうか？

残クレ満了後にN-BOXを70万円で買い取るとはどういうこと？

残クレは、あらかじめ将来の車の価値である「残価」を設定し、その金額を最後まで据え置いて毎月返済する仕組みです。契約満了時には、車を返却する、買い取る、乗り換えるといった選択ができます。

今回のケースでは、最終回の支払いとして約70万円を支払うことで、N-BOXの所有権を自分のものにできます。

重要なのは、その70万円が高いか安いかではなく、「現在の中古車価値と比べてどうか」という点です。例えば、同程度の年式や走行距離のN-BOXが中古車市場で100万円前後の価値を持っているなら、70万円で手に入れられることは有利な可能性があります。

一方で、車の状態が悪く、大きな修理が必要な場合は話が変わります。残価だけで判断せず、車の状態や市場価値も確認することが大切でしょう。



N-BOXをそのまま乗り続けた場合のメリットと注意点

経済面だけでみると、多くの場合は乗り続ける方が支出を抑えやすくなると考えられます。

新車へ乗り換える場合は、車両代や諸費用、自動車保険の見直しなどが発生します。しかし買い取り後にそのまま乗れば、新たな購入費用は基本的に必要ありません。

また、残クレ契約が終了して所有権が自分に移れば、走行距離の制限や返却時の査定を気にする必要もなくなります。休日のドライブや長距離移動が増えても、距離超過による精算を心配せずに済みます。

ただし、車齢が上がるにつれて維持費は増える傾向があります。タイヤやバッテリーの交換、車検時の整備費用などが発生する可能性があります。特に5年を超えると消耗部品の交換時期が重なることもあるため、年間数万円程度のメンテナンス費用は見込んでおきたいところです。

それでも、毎月新たなローンを組んで車を購入する場合と比べると、総支出は抑えられるケースが多いでしょう。



N-BOXを買い替えた場合のメリットと注意点

一方で、買い替えには新しい車ならではのメリットがあります。

まず、安全装備や燃費性能の向上が期待できます。近年の軽自動車は運転支援機能が進化しており、長距離運転の負担軽減にも役立ちます。

また、メーカー保証が付くため、しばらくは大きな修理費を心配せずに済みます。車検や故障リスクを抑えながら乗れることは大きな安心材料です。

ただし、費用面では注意が必要でしょう。

新しいN-BOXを購入する場合、車両価格は200万円前後になることも珍しくありません。頭金を入れたとしても、再び数年間のローンや残クレ契約を組むことになる可能性があります。

毎月の支払いが続くため、家計全体で見ると負担が増えるケースもあります。特に現在の車に大きな不満がない場合は、買い替えによる満足度と支出増加のバランスをよく考えることが大切でしょう。



N-BOXは買い取るべき？ 買い替えるべき？ 判断のポイントまとめ

残クレで5年間乗ったN-BOXを約70万円で買い取れるなら、経済性を重視する場合は買い取りが有力な選択肢になるでしょう。

すでに車の状態を把握しており、故障も少なく、今後も数年間乗る予定であれば、新たな購入費用をかけずに済むためです。特に走行距離がそれほど多くなく、定期点検を受けてきた車なら、まだ十分活躍してくれる可能性があります。

一方で、安全性能の向上を重視する方や、故障リスクをできるだけ避けたい方、新しい車に乗りたい方には買い替えも選択肢になります。

最終的には、「今の車にあと何年乗るつもりか」を基準に考えると判断しやすくなります。あと5年以上乗る予定なら買い取りのメリットは大きくなりますし、2～3年以内に再び乗り換える可能性が高いなら買い替えも検討する価値があります。

まずは現在のN-BOXの中古車査定額を確認し、70万円の残価と比較してみましょう。そのうえで今後の家計やライフスタイルに合った選択をすれば、残クレ満了後も納得感のあるカーライフを続けられるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー