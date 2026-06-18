「2人目ですか！！すごいはやい！！」セレブ系インフルエンサー、おなかの子へ思いつづる。妊娠22週
「2人目ですか！！すごいはやい！！」セレブ系インフルエンサー、おなかの子へ思いつづる。妊娠22週
セレブ系インフルエンサーの濱野りれさんは6月17日、自身のInstagramを更新。大きくなったおなかが際立つショットを公開しました。
【写真】妊娠22週の濱野りれ
「第二のベビ様も楽しみですね」濱野さんは「お兄ちゃんと毎日海で遊びながら 君がお腹の中を元気に動き回ってるのを感じてるよ 早く会いたいなあ楽しみだな でもあっという間に大きくなってしまうからもっと君をお腹の中で感じていたい気持ちもある」とつづり、1枚の写真を投稿。青空の下でシャツを羽織り、大きくなったおなかに手を添えています。「#22weeks #maternity」とハッシュタグを付けていることから、妊娠22週であることが分かります。
コメントでは「マタニティフォトですね ますます大きくなっきますね これからの成長が楽しみですね」「レーちゃん素敵です きらりと美しい〜」「モフモフ二匹も待ってるよ！」「かわいい」「本当におめでとう 身体に気をつけて」「2人目ですか！！すごいはやい！！おめでとうございます！！」「第二のベビ様も楽しみですね」と、祝福や絶賛の声が寄せられました。
「この度、第二子を授かり」5日に「この度、第二子を授かり、無事に安定期を迎えることができました」と報告していた濱野さん。美しいボディラインと、大きくなったおなかが際立つコーディネートを着用した、自身のソロショットも添えています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)
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