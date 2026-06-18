クリスティアーノ・ロナウドを擁するポルトガルが客観的な戦力で格下と評価されていたコンゴ民主共和国と引き分けた。

ポルトガル代表（FIFAランキング5位）は18日、米テキサス州のヒューストン競技場で行われた2026北中米ワールドカップ（W杯）1次リーグK組第1戦でコンゴ（46位）と1−1で引き分けた。

優勝候補の一角に挙げられるポルトガルはボール支配率で圧倒的な優位に立ちながらも、勝利をつかむことはできなかった。

この日、1トップで先発出場した主将のロナウドはW杯通算出場試合数を23試合に伸ばした。

ロナウドは通算6回目のW杯本大会の舞台を踏み、リオネル・メッシ（アルゼンチン）に続いて史上2人目の6大会連続出場選手となった。しかし得点やアシストを挙げることはできなかった。

ポルトガルは試合序盤、主導権を握るのに成功した。前半の序盤、ペドロ・ネトが左サイドから上げたクロスをジョアン・ネヴェスが頭で合わせて先制ゴールを決めた。

◆ボール支配率圧倒も決定力不足…コンゴはW杯で初得点

その後、試合の流れは予想とは異なる展開となった。ポルトガルはパスの数で490対119と大きく上回ったものの、攻撃の組み立てに苦戦した。前半のシュート数でも2対6と劣勢で、枠内シュートは得点シーンの1本だけだった。

むしろコンゴが鋭いカウンターでポルトガルの守備を脅かした。結局、前半のアディショナルタイムのCKで試合は振り出しに戻った。アルテュール・マスアクのクロスをヨアン・ウィサが頭で押し込み、同点ゴールを記録した。これは「コンゴ民主共和国」という国名でのW杯史上初の得点だった。

後半10分にはポルトガルがまた勝ち越したかに見えた。ブルーノ・フェルナンデスのクロスをネヴェスが胸で落とし、ジョアン・カンセロがバイシクルキックでネットを揺らした。しかしオフサイド判定でゴールは取り消された。

後半に入るとロナウドにも決定的なチャンスが訪れた。後半23分、フランシスコ・コンセイソンがボックス内に入ってマイナスのパスを出したが、ロナウドのシュートはゴール右に外れた。その5分後にもブルーノ・フェルナンデスのパスをシュートにつなげたが、ゴールにはならなかった。ロナウドはフル出場したが、シュート3本をすべて枠外に外した。

ポルトガルは後半も攻撃を続け、パスの数で765−253と優勢だったが、全体のシュート数では5−8、有効シュート数は1−2とコンゴを下回った。結局、試合は1−1の引き分けで終わった。

◆メッシはハットトリック、ロナウドは沈黙

これは、前日にアルジェリアを相手にハットトリックを達成し、アルゼンチンを3−0の勝利に導いたリオネル・メッシの活躍とも対照的だった。

ロナウドはこの日、キャプテンの腕章を巻いてフル出場したが、前半はシュートが1本もなかった。後半に入って3本のシュートを放ったが、すべてゴールから外れ、枠内シュートが1本もなく試合を終えた。試合終了後、チームメイトがスタンドのポルトガルサポーターに向けて拍手を送ってあいさつする中、一人で先にピッチを去った。

一方のコンゴは、優勝候補を相手にW杯初得点を記録し、貴重な勝ち点1を獲得した。コンゴは大陸間プレーオフでジャマイカを破って本大会への切符を手にし、1974年の西ドイツW杯以来52年ぶりにW杯の舞台に復帰した。当時の国名はザイールだった。