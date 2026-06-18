＜お土産は何人分？＞「弟がギャン泣きでケンカ中」え、きょうだいの分も必要だった？【第1話まんが】
私はクミ（30代）。子どもは娘のカリン（小4）で、ひとりっ子です。そのため、私は子どもが2人以上いる人の気持ちがわからないのかもしれません……。そう思うのは、娘の友だちのアイちゃん（小4）のママ（30代）の対応に困っているからです。私とアイちゃんママはママ友です。ほかにもママ友はいますが、娘がとくにアイちゃんと仲良しなので、お互いにお土産を渡し合ったり、ほかのママ友よりも関わり合いがあります。
旅行の翌日、お土産があるので渡しに行っても大丈夫かとアイちゃんママに連絡をし、夕方家を訪ねました。
わが家はしばらく旅行に行っていなかったので、お土産を渡すのも久しぶりでした。アイちゃん家族も旅行に行くとお土産を買ってきてくれるので、今回渡せてよかったと思っていたのですが……。
アイちゃんママから届いたLINEの文章を3回くらい読み直してみましたが……これは、アイちゃんの弟にも買ってきてほしいという催促と受け取れますよね。もしくは「上の子だけ買ってくるなんて、下の子も欲しがるからやめてほしい」ということでしょうか。
娘がアイちゃんにお土産をあげた、ここまではいいですよね。
いつもアイちゃんママはわが家にお土産を買ってきてくれます。だいたい家族で食べられるお菓子ですが、娘のために買ってきてもらったこともあります。だから、わが家でも娘がアイちゃんにだけお土産を買いたいと言ったとき、反対しませんでした。
しかしその夜にアイちゃんママから届いたLINEは、アイちゃんの弟もペンが欲しくて泣いているという内容だったのです。これは「弟くんの分も買ってきてほしかった」という催促ですよね？
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
旅行の翌日、お土産があるので渡しに行っても大丈夫かとアイちゃんママに連絡をし、夕方家を訪ねました。
わが家はしばらく旅行に行っていなかったので、お土産を渡すのも久しぶりでした。アイちゃん家族も旅行に行くとお土産を買ってきてくれるので、今回渡せてよかったと思っていたのですが……。
アイちゃんママから届いたLINEの文章を3回くらい読み直してみましたが……これは、アイちゃんの弟にも買ってきてほしいという催促と受け取れますよね。もしくは「上の子だけ買ってくるなんて、下の子も欲しがるからやめてほしい」ということでしょうか。
娘がアイちゃんにお土産をあげた、ここまではいいですよね。
いつもアイちゃんママはわが家にお土産を買ってきてくれます。だいたい家族で食べられるお菓子ですが、娘のために買ってきてもらったこともあります。だから、わが家でも娘がアイちゃんにだけお土産を買いたいと言ったとき、反対しませんでした。
しかしその夜にアイちゃんママから届いたLINEは、アイちゃんの弟もペンが欲しくて泣いているという内容だったのです。これは「弟くんの分も買ってきてほしかった」という催促ですよね？
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび