渋野日向子はポイント上昇も「まだ足りない」 メジャー前哨戦前に見せる冷静な自己評価
＜マイヤーLPGAクラシック 事前情報◇17日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72 ＞ 先週のダブルス戦で勝みなみとタッグを組み、5位フィニッシュをおさめた渋野日向子。ポイントを積み上げ、メジャー「KPMG全米女子プロ選手権」への前哨戦へと乗り込む。
【写真】これは必見！ 渋野&勝の『好きすぎて滅！』ポーズが大バズリ
「先週はすごく楽しかったですが、これからメジャーもありますし、ポイントも全然足りていないので、自分のやるべきことに集中して練習している」ポイントランキングは109位から72.5ptを加算し、一気に84位（154.650pt）まで上昇。3週後のメジャー「アムンディ・エビアン選手権」の出場も確実となった。「シェブロンに出られなかったことが悔しかった」と、今季メジャー初戦の出場を逃し、その後はメジャー出場権を左右するポイントランキングの争いを意識しながらシーズンを戦ってきた。「ここでポイントを稼がないといけないことは分かっていたので、この位置まで持ってこられたことはよかった」とはいえ、胸を撫でおろす一方で「シードを取るにはまだまだですし、勝てるゴルフもまだまだ。アジアシリーズにも出たい」と、この現状には満足していない。秋のアジアシリーズの出場や、ポイントランキング80位以内に与えられるいわゆるフルシードにあたる出場優先順位『カテゴリー1』確保に向けても重要な局面が続く。今季は5月「クローガー・クイーンシティ選手権」の47位が自身最高位だったが、6月に入り「全米女子オープン」では上位で戦い続け17位、そして先週の5位と成績は上向いている。「前半戦よりショットのミスの幅も減ってきた感じはありますし、バーディの数も増えてきたように感じます。結果もそうですが、目に見えるものがちょっとずつ良くなっている」ここ2週間の戦いに手ごたえを感じつつ迎える女子プロ選手権の前哨戦。例年、トータル20アンダー付近が優勝スコアとなる伸ばし合いの戦いとなるが、先週の「攻めるところは攻めきれた」ショットは今週の大会にも生きてくるはずだ。「メジャーの前に良くなった、戦えるな、とちょっとでも思えれば、見えるものも違ってくる」来たる次なるメジャーに向けていい材料を見つける。そんなことも考えながらの4日間になる。（文・齊藤啓介）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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