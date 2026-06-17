いわきの新ユニフォームに好評の声「カッコよすぎる」「おしゃれ」
いわきFCは15日、2026-27シーズンのユニフォームデザインが決定したことを発表した。16日からファンクラブ会員限定の先行販売が開始している。
フィールドプレーヤーは1stがクラブカラーのキングレッド、2ndが白。GKは1stが黄色、2ndがグレーとなっている。クラブはコンセプトについて、公式サイトで次のように説明した。
「1stユニフォームは、我々の夢である『浜を照らす光となる』をコンセプトに、クラブのVIの一部であるグローイングスラッシュのパターンをシャツ全体に配置。復興から成長へと歩みを続ける浜通り地域とともに力強く上昇していくチームの姿を表現しています」
「2ndユニフォームには、今シーズンも『フラシティいわき』のロゴに使用されているパターンを袖口に採用。また、肩にはいわきの湊(みなと)からインスピレーションを得たデザインを採用しました」
デザインを公開したクラブ公式X(@IwakiFcOfficial)に対し、「カッコよすぎる」「おおー!ど真ん中エンブレム!!」「いいじゃんいいじゃん!」「2ndのデザインが良い」「おしゃれすぎる」といった声が届いている。
フィールドプレーヤーは1stがクラブカラーのキングレッド、2ndが白。GKは1stが黄色、2ndがグレーとなっている。クラブはコンセプトについて、公式サイトで次のように説明した。
「1stユニフォームは、我々の夢である『浜を照らす光となる』をコンセプトに、クラブのVIの一部であるグローイングスラッシュのパターンをシャツ全体に配置。復興から成長へと歩みを続ける浜通り地域とともに力強く上昇していくチームの姿を表現しています」
デザインを公開したクラブ公式X(@IwakiFcOfficial)に対し、「カッコよすぎる」「おおー!ど真ん中エンブレム!!」「いいじゃんいいじゃん!」「2ndのデザインが良い」「おしゃれすぎる」といった声が届いている。
浜を照らす光となれ。— いわきFC (@IwakiFcOfficial) June 15, 2026
我々の夢からインスピレーションを受けた、2026/27 いわきFCユニフォームが登場。
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