「こんなことしてるから老けないの？」窪塚洋介、“滝行とご祈祷をして頂き”姿に反響「偉いねー凄い」
俳優の窪塚洋介さんは6月17日、自身のInstagramを更新。滝の前で撮影したソロショットを公開しました。
【写真】窪塚洋介が滝行
コメントでは「清々しい気持ちになりますね」「龍神さんのお顔してますネ！」「いいなぁ こんなことしてるから老けないの？？？」「素敵な場所」「偉いねー凄い」と、称賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】窪塚洋介が滝行
「素敵な場所」窪塚さんは「とある場所で、滝行とご祈祷をして頂き、研ぎ澄まされました。清々し」とつづり、1枚の写真を投稿。滝をバックに、手を合わせてカメラを真っすぐに見つめている姿です。白い装束の上にダウンジャケットを羽織っています。
コメントでは「清々しい気持ちになりますね」「龍神さんのお顔してますネ！」「いいなぁ こんなことしてるから老けないの？？？」「素敵な場所」「偉いねー凄い」と、称賛の声が寄せられました。
自撮りショットも公開5月31日には「人生がとても立体的になってきた、否、超立体的」とつづり、自撮りショットを公開していた窪塚さん。とても若々しく、格好いいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)