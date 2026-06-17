俳優の窪塚洋介さんは6月17日、自身のInstagramを更新。滝行をしたことを報告し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：窪塚洋介さん公式Instagramより）

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俳優の窪塚洋介さんは6月17日、自身のInstagramを更新。滝の前で撮影したソロショットを公開しました。

【写真】窪塚洋介が滝行

「素敵な場所」

窪塚さんは「とある場所で、滝行とご祈祷をして頂き、研ぎ澄まされました。清々し」とつづり、1枚の写真を投稿。滝をバックに、手を合わせてカメラを真っすぐに見つめている姿です。白い装束の上にダウンジャケットを羽織っています。

コメントでは「清々しい気持ちになりますね」「龍神さんのお顔してますネ！」「いいなぁ　こんなことしてるから老けないの？？？」「素敵な場所」「偉いねー凄い」と、称賛の声が寄せられました。

自撮りショットも公開

5月31日には「人生がとても立体的になってきた、否、超立体的」とつづり、自撮りショットを公開していた窪塚さん。とても若々しく、格好いいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)