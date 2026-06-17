ゆとりくんが7月3日、2nd EP『ミラーボールを消して』を配信リリースすることが決定した。この発表にともなって同EPのジャケット画像および書き下ろし全5曲の詳細が公開となっている。

アパレル企業“yutori”を創業し、日本のファッションシーンと経営界に旋風を巻き起こす若きカリスマが、ゆとりくんだ。そして2nd EP『ミラーボールを消して』のタイトルに掲げられた“ミラーボール”は、“資本主義的なもの”や“第三者的なもの”としてゆとりくん自身がイメージ。ミラーボールが消えたあとに残る内省的な自分自身と向き合った全5曲が収録される。

「バブりたい」は、令和のヒットメーカー・チバニャンとの共作によるリード曲。80sやシティポップを彷彿とさせるサウンドを現代的なポップスとして再構築した。キャッチーなタイトル、耳に残る語感、現代社会への皮肉をにじませた歌詞など、ゆとりくんならではの言葉のセンスが光るナンバーだ。なお、リード曲「バブりたい」は、6月20日21:30からinterfmで放送のラジオ番組『ゆとりくんクンcuun!!』でラジオ初オンエアされることも決定している。

EPにはそのほか、ジャンルを横断する多彩な楽曲や、盟友たちとのフィーチャリング楽曲を収録。ファッション、経営、カルチャーの領域を越えてきたゆとりくんが、音楽表現においても新たな一面を見せる作品として届けられる。

ゆとりくんは7月18日、東京・代官山UNITにて＜ゆとりくん本気の独演(奏)会＞を開催することも決定している。VIPスタンディングチケットは先行受付にて既にソールドアウト。言葉と音楽の両面から、ゆとりくんの魅力を立体的に感じられる特別な一夜になることのことだ。

■2nd EP『ミラーボールを消して』

2026年7月3日(金)配信開始

配信リンク：https://linkco.re/HzuTBYYd

01 fashion

作詞・作曲：ゆとりくん, ゆうやけしはす 編曲：ゆうやけしはす

02 turn go (feat. YOSHIKI EZAKI)

作詞：ゆとりくん 作曲：ゆとりくん, YOSHIKI EZAKI 編曲：YOSHIKI EZAKI

03 PARADOX (feat. KOHEI, Sora)

作詞：ゆとりくん, YOSHIKI EZAKI, Sora 作曲：ゆとりくん, YOSHIKI EZAKI 編曲：YOSHIKI EZAKI

04 feel real me

作詞：ゆとりくん 作曲：ゆとりくん, James Caramel 編曲：James Caramel

05 バブりたい

作詞：ゆとりくん 作曲：ゆとりくん, チバニャン 編曲：チバニャン

■＜ゆとりくん本気の独演(奏)会＞

7月18日(土) 東京・代官山UNIT

open16:00 / start17:00

▼チケット

前売 VIPスタンディング \7,777 (税込／ドリンク代別／最前エリア／特典付き)※SOLD OUT

前売 スタンディング \4,500 (税込／ドリンク代別)

・ローソン：https://l-tike.com/yutorikun/

・ぴあ：https://w.pia.jp/t/yutorikun/

・e+：https://eplus.jp/yutorikun/

※券種：紙／電子チケット併用・同行者登録なし

※年齢制限：未就学児入場不可

（問）ディスクガレージ：https://info.diskgarage.com/

■番組『ゆとりくんクンcuun!!』

放送局：interfm (東京:89.7 MHz / 横浜:76.5 MHz)

DJ：ゆとりくん

放送日時：毎週土曜日21:30〜21:55 (25分番組)

番組HP：https://www.interfm.co.jp/yutori-kun