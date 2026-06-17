『2026 FNS歌謡祭 夏』にDISH//、NiziUらの出演が決定！M!LKは宝塚歌劇団 花組と「好きすぎて滅！」を初コラボ

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相葉雅紀が司会を務め、7月1日18時30分からフジテレビで放送される『2026 FNS歌謡祭 夏』の出演アーティスト第3弾が発表された。

今回出演が決定したのは、ILLIT、宝塚歌劇団 花組、ダイアモンド☆ユカイ、DISH//、NiziU、M!LK、礼真琴の7組。『FNS歌謡祭』でしか観られない豪華コラボレーションの内容も発表された。

■宝塚歌劇団 花組が初登場！

宝塚歌劇団5組のなかで最も歴史と伝統のある花組から、トップスター・永久輝せあを筆頭に、聖乃あすか、極美慎、侑輝大弥、希波らいとの5名が『FNS歌謡祭』に登場。

先日開催された日本最大級の国際音楽祭『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』にて最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞など5部門で受賞し、今、飛ぶ鳥を落とす勢いで活躍するM!LKと大ヒット曲「好きすぎて滅！」をコラボする。『FNS歌謡祭』でしか観ることができない2組の豪華コラボレーションに注目だ。

■『FNS歌謡祭』名物の豪華コラボレーションが今年も実現

SPEEDとしてのデビューから30周年を迎える島袋寛子が、SPEEDの代表曲「STEADY」「ALIVE」「Body＆Soul」をNiziU（MAYA、RIKU、NINA）、番組初登場の礼真琴、ME:Iの3組とそれぞれコラボレーション。

このほか、郷ひろみとJuice＝Juiceは、「GOLDFINGER’99」と“足上げダンス”がSNSで話題の「盛れ！ミ・アモーレ」のラテンナンバー2曲をコラボ。夏の暑さを吹き飛ばすような熱いステージを届ける。

ILLITとCUTIE STREETの日韓“かわいい”コラボが実現。お互いの代表曲「Almond Chocolate」と「かわいいだけじゃだめですか？」を披露する。さらに、増田貴久（NEWS）、ELAIZA、佐野晶哉（Aぇ! group）の3人が名曲「WINDING ROAD」を、渋谷龍太（SUPER BEAVER）とアイナ・ジ・エンドが「Swallowtail Butterfly～あいのうた～」をコラボ歌唱する。

■ダイアモンド☆ユカイ×佐野勇斗が名曲コラボ

7月3日公開のディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』で、新キャラクター“スマーティー・パンツ”の声を担当する佐野勇斗（M!LK）が、シリーズのテーマソング「君はともだち」をダイアモンド☆ユカイとのコラボで初披露。最新映像とともに『トイ・ストーリー』の世界が楽しめる。

■番組情報

フジテレビ『2026 FNS歌謡祭 夏』

07/01（水）18;30～21:54

司会：相葉雅紀、井上清華（フジテレビアナウンサー）

出演アーティスト ※★は今回解禁のアーティスト

アイナ・ジ・エンド

★ILLIT

映画ちいかわ

Aぇ! group

ELAIZA

カキンツハルカ（柿澤勇人＆ウエンツ瑛士＆木南晴夏）

Kis-My-Ft2

CUTIE STREET

郷ひろみ

THE RAMPAGE

JI BLUE

島袋寛子

Juice=Juice

SUPER EIGHT

SUPER BEAVER

★ダイアモンド☆ユカイ

★宝塚歌劇団 花組

★DISH//

TWS

TREASURE

Number_i

★NiziU

NEWS

HANA

BE:FIRST

日向坂46

ふぉ～ゆ～

FRUITS ZIPPER

ME:I

★M!LK

モナキ

緑黄色社会

★礼真琴

他

※五十音順

■関連リンク

2026 FNS歌謡祭 夏』

https://www.fujitv.co.jp/FNS/s/