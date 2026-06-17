

『CITTA’の祭り 2026

川崎駅前の複合商業施設『ラ チッタデッラ』は、川崎の夏の風物詩『CITTA'の祭り 2026（以下、CITTA'の祭り）』を、6月19日〜21日に開催する。

今年の「CITTA'の祭り」は東の祇園祭とも呼ばれる伝統的な「稲毛神社 山王祭」とともに開催日を６月に移行。地域に受け継がれてきたお神輿や祭礼と連動し、街と一体となりこれまでにないスケールへ進化。祭りの始まりには、神社のご本殿から神様の御霊（みたま）をお神輿へお遷しする神聖な儀式「御霊入れ」の執り行いや、夕暮れにはお神輿が練り歩く「渡御（とぎょ）」を実施。また、小さな担ぎ手たちによる元気いっぱいの「子供神輿」や、無病息災と健やかな成長を願う伝統行事「子供神輿くぐり」のほか、夜の炎やライティングの演出をバックに行われる「神輿渡御」など、３日間にわたり神聖かつ熱気あふれる見どころが満載。

お祭りの定番グルメや遊びに、世界のローカルフードをミックスしたチッタオリジナルの『夜市（YOICHI）』への出展店舗が決定した。都市のど真ん中に現れた異国情緒あふれる空間には、日本のご当地メニューや世界のローカルフードなど、100種類以上の屋台グルメが大集結。

日本のご当地メニューには、北海道ももザンギ、神奈川県のホルモン、長崎県の佐世保バーガー、沖縄県久米島の車エビ素揚げなど、世界のローカルフードには、韓国のチーズハットグ、ハワイのモチコチキン、アメリカのBBQステーキ、インドのスパイシー焼きそばチャオミン、特製ベトナムダレを絡めた豚肉串焼きなど、旅行気分を味わえる多国籍な絶品グルメが勢揃いします。さらに、熱い夜を潤す長野県のクラフトビールにくわえ、長野県／山梨県の八ヶ岳天然氷のかき氷、フィリピン風かき氷Halo-haloなど、初夏の暑さと祭りの熱気を涼やかに癒やす極上スイーツも！世界中の観光地で人気のナイトマーケットと日本の夏祭りが融合したようなワクワクする体験を堪能できる。

チネチッタ通りの特設ステージでは、和太鼓、盆踊り、DJ、そして伝統的な獅子舞まで、日替わりで多彩なパフォーマーが登場。ビルの谷間を炎が照らし、ライティングが空間を染め上げ、街全体をライブステージのような巨大な都市型祝祭空間へと変貌させる。

■6月19日（金）

祭りの初日を熱く盛り上げるのは、バケツや廃材など身近なものから音を生み出すBucket DrummerMASA、心地よい歌声を響かせるシンガーソングライターYoko field、チンドン音楽をベースに境界を超えた音を奏でるジンタらムータ。さらに、元祖DJ盆踊りの立役者として全国の祭りを沸かせる和モノDJ珍盤亭娯楽師匠が登場し、熱狂の幕開けを飾る。

■6月20日（土）

2日目は、前日から引き続き登場するYoko field、ジンタらムータに加え、圧巻のマーチングドラムを披露する鼓和-core-、優しい世界の実現を掲げるオルタナティブ・テクノユニットDJマリアージュ＆メアリー・スミスが出演。さらに、80年代に社会現象となったストリートカルチャー「竹の子族」の文化を継承し平成レトロなパフォーマンスで魅了するケケノコ族や、洗足学園音楽大学から選抜された6人組の川崎発アイドルMARUKADOも登場し、多彩なカルチャーが交差するステージを届ける。

■6月21日（日）

最終日は、前日から引き続き登場するケケノコ族をはじめ、新しい盆踊りのスタイルを発信する盆女、熱狂的なブラジルビートを鳴らすBlocoBARRAVENTO、世界初・唯一無二の和太鼓アイドルユニット東京おとめ太鼓、会場のボルテージを最高潮に引き上げるDJフクタケが登場。また、無病息災や健やかな成長を願い邪気を払う八幡睦会の獅子舞も披露され、日本の伝統と都市型カルチャーが融合した大迫力のフィナーレを迎える。

会場内では、“観る・食べる”だけではなく、お祭りの定番である縁日やワークショップ、そして伝統行事など、誰でも参加して楽しめるアトラクションを用意。射的・ヨーヨー釣り・スーパーボールすくいなど、どこか懐かしくて賑やかなお祭りの定番遊戯にくわえ、祭りの思い出を形に残せるうちわ・提灯作りのワークショップや、海の素材や色彩に触れながら自分だけの特別な“海”を作ることができる、世界の海を旅するワークショップ、小学生以下のお子様はどなたでも参加可能な子供の無病息災や健やかな成長を願う伝統行事子供神輿くぐりなど、子どもから大人まで街全体で祭りを楽しむことができる。「CITTA'の祭り」の初日となる6月19日には、『川崎ブレイブサンダース×AKB48』のコラボプロジェクトによる特別ステージや、大ヒット映画『超かぐや姫！』の卒業記念舞台挨拶といった、人気コンテンツによる豪華なイベントも同時開催する。「CITTA'の祭り」とエンターテインメントが交差し、会場にさらなる熱気を生み出す。

■川崎ブレイブサンダース×AKB48 ウォールアート特別イベント

川崎ブレイブサンダースとAKB48のコラボプロジェクトとして制作されたウォールアートの掲示を記念し、AKB48のメンバーが特設ステージに登場。メンバー独自の感性で川崎の魅力を表現した「バスケットボール×アート」の制作秘話を語るトークや、歌唱パフォーマンスを披露し、プロジェクトのスタートを華やかに彩る。

日時：2026年6月19日（金）13時00分〜13時20分場所：ラ チッタデッラ「CITTA'の祭り2026」内 特設ステージ出演（予定）：秋山 由奈、新井 彩永、工藤 華純、久保 姫菜乃、迫 由芽実、成田 香姫奈、八木 愛月、山口 結愛※天候により中止の可能性あり。