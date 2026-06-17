DURAN、無関心がもたらす喪失と代償を描いた「What You Don’t Bless」本日リリース
DURANが、新曲「What You Don’t Bless」を本日配信リリースした。
本楽曲は、荒廃した世界を背景に、無関心がもたらす喪失とその代償を鋭く描き出した一曲になっているという。また、8月28日には同楽曲を収録した7インチレコードの発売も決定した。
なおDURANは、現在アジアツアーを展開中だ。
◾️「What You Don’t Bless」
2026年6月17日（水）リリース
配信：https://friendship.lnk.to/WYDB_DURAN
▼収録内容
1.What You Don’t Bless
2.Sweet Piñata
Label：Electric Gospel Records
◾️＜DURAN Vornak Tour＞
2026年
6/19（金）Thailand・Bangkok City
6/21（日）Thailand・Nonthaburi City
6/23（火）Thailand・Bang San City
9/24（木）大阪・Yogibo META VALLEY w/Boris
and more…
◾️イベント出演情報
＜なつかしい × あたらしい なにわブルースフェスティバル2026＞
2026年9月19日（土）大阪・なんばHATCH
関連リンク
◆DURAN オフィシャルサイト