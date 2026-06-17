新グレード追加で選択肢が広がった正統派SUV

スバル「フォレスター」の改良モデルが2026年5月21日に発表されました。安心感を提供する先進安全装備や、走る愉しさを感じさせる優れた運動性能を備えた正統派SUVの登場に、販売店にはどのような反響があるのでしょうか。

フォレスターは1997年2月に初代モデルがデビューしました。

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当時人気が高まっていたSUVカテゴリーへのニーズに応えるため、セダンにはないアイポイントの高さと乗降性、ワゴンにはない走破性と室内のゆとり、そしてスポーティな走行性能を併せ持つクロスオーバービークルとして誕生しています。

直近では2025年4月にフルモデルチェンジが行われ、6代目となる現行モデルが登場しました。

ボディサイズは全長4655mm×全幅1830mm×全高1730mm、ホイールベース2670mmです。

エクステリアは、ボリュームのある堂々としたプロポーションが実現されました。フロントビューはフロントグリルからヘッドランプまで造形を連続させてワイド感が強調され、サイドビューはフェンダーの張り出しにより力強さが表現されています。

リアビューは高い位置に軸を配し、リアゲートガーニッシュに「FORESTER」のオーナメントが採用されました。

インテリアはデザイン性と実用性を兼ね備えたテクスチャーが用いられ、11.6インチセンターインフォメーションディスプレイや、フォレスター初となる12.3インチフル液晶メーターが採用されて利便性が高められています。

荷室は大きな開口部と6：4分割可倒式リアシートにより十分な容量が確保され、キックセンサー式ハンズフリーパワーリアゲートも設定されました。

パワートレインは、2.5リッター水平対向エンジンとモーターを組み合わせたシリーズ・パラレル方式のストロングハイブリッド（e-BOXER）と、低回転域から300Nmのトルクを発生する1.8リッター直噴ターボエンジンの2種類が用意されました。

駆動方式は全車AWDで、ストロングハイブリッドには機械式AWD、ターボ車にはアクティブトルクスプリットAWDが採用されています。燃費性能は、ストロングハイブリッド車がWLTCモードで18.5〜19.1km／L、ターボ車が13.6km／Lです。

安全性能では、サイクリスト対応歩行者保護エアバッグを全車標準装備として世界初採用されたほか、360度センシングを実現した新世代アイサイトを全車に標準装備。

さらに、Premium S：HEV EXなどの上位グレードには高度運転支援システム「アイサイトX」が初採用されました。

今回の2026年5月21日の改良では、スマートリアビューミラーの画質向上やワイヤレス充電器の給電性能強化に加え、ストロングハイブリッド搭載グレードにアクセサリーコンセント（AC100V／1500W）が標準装備化され、実用性がより充実されました。

さらに、1.8リッター直噴ターボエンジン搭載モデルに、新たなグレードとして「ツーリング」と「ツーリング EX」が設定されました。

両モデルとも、エクステリアは無塗装ブラックのフロント＆リアバンパーガードや、ダークメタリック塗装と切削光輝を施した18インチアルミホイールが採用され、タフな装いに仕上げられています。

インテリアはブラックとグレー基調の2色展開となり、本革巻ステアリングホイールにはブルーステッチが施されました。

さらに、運転席シートポジションメモリー機能や後席左右のシートヒーター、ETC2.0車載器キットなどの実用的なアイテムが標準装備となっています。

また、ツーリング EXにはアイサイトXが搭載されています。

現在のラインナップにおけるフォレスターの販売価格（消費税込、以下同）は、新設定されたツーリングが385万円、ツーリング EXが399万3000円です。最上級仕様となるPremium S：HEV EXの464万2000円と比較すると約65万円〜80万円安く設定されています。

それでは、今回発表されたフォレスターの改良モデルについて、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。

スバル販売店のスタッフは以下のように話します。

「新グレードであるツーリングには『どんなクルマなのか』『どんな機能があるのか』という多くのお問い合わせをいただいており、期待の高さを感じます。

旧型からの乗り換えのお客様はもちろん、他社のSUVからのお乗り換えを検討されている方も多くいらっしゃいます。

旧型のフォレスターから乗り換えるという30代後半のお客様からは『引き続きフォレスターを購入したいと考えていたが、値段が少々ネックになっていた。ツーリングはフォレスターらしいタフさを残しつつ、値段が抑えられていて嬉しい』と喜びのお声を頂いています。

また、他のSUVと比較する人も多いですが、アイサイトが決め手になり、フォレスターを選ぶ人が多いと感じます。

先日実際にツーリング EXに乗り換えを考えているとおっしゃっていた50代のお客様は『今後クルマの運転に不安を感じるようになったとしても、アイサイトのように多くの安全技術を取り入れてくれていると10年以上乗る相棒として安心できる』と好評をいただきました」

機能性を高めながらもお買い求めやすい価格とした新グレードの追加により、フォレスターはさらに幅広いユーザーから熱い視線を集めているようです。