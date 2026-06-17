元タレント・田代まさしさん（69）が17日、インスタグラムを更新。高円寺駅で職務質問にあったことを報告した。

「皆様にご報告します！一昨日、アパリでの職員立ち会いのもと薬物検査をして陰性でしたとご報告をしたばかりなのにその次の日に高円寺駅で職務質問にあいました」と写真を添えて報告。「その旨を告げ鞄も身体検査も協力させて頂いたにも関わらず薬物事犯は再犯率が高いという理由だけで派出所まで連れて行かれて尿検査を強要されました！」とまさかの出来事を明かした。

「出所して3年と7ヶ月 真面目に努力していても、こういう扱いを受けてしまいます！」と吐露。「いつになったら、こういう扱いをされなくなるのでしょうか？まぁこれも受け入れる道筋なのかなと思いご協力させて頂きましたが…きっちり陰性の判定を頂きました事をご報告致します！」とつづった。

田代さんは覚醒剤取締法違反（所持、使用）などで20年に懲役2年6月、うち懲役6月を保護観察付き執行猶予2年の判決を受けた。過去にも複数回の有罪判決を受けており、薬物検査キットを販売している日本ダルクの関連会社であるNPO法人アパリで、定期的に検査を行っている。