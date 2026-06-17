長谷川京子、お肉たっぷり曲げわっぱ弁当公開「フルーツが嬉しい」「お弁当包みも可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/06/17】女優の長谷川京子が6月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。彩り豊かな弁当を公開した。
【写真】47歳女優「詰め方がセンス抜群」ボリューミーなお肉弁当
長谷川は「Good Morning」と文字を添え、弁当を公開。白米の上には、ジューシーに焼き上げた豚肉がたっぷりと乗り、大きな卵焼きやほうれん草のお浸し、ミニトマト、お漬物が曲げわっぱの弁当箱に美しく詰められている。弁当箱の横にはみかんが2つ添えられている。
この投稿に、ファンからは「お肉たっぷりで美味しそう」「フルーツが嬉しい」「彩りも綺麗」「詰め方がセンス抜群」「栄養バランスばっちり」「お弁当包みも可愛い」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】47歳女優「詰め方がセンス抜群」ボリューミーなお肉弁当
◆長谷川京子、曲げわっぱ弁当公開
長谷川は「Good Morning」と文字を添え、弁当を公開。白米の上には、ジューシーに焼き上げた豚肉がたっぷりと乗り、大きな卵焼きやほうれん草のお浸し、ミニトマト、お漬物が曲げわっぱの弁当箱に美しく詰められている。弁当箱の横にはみかんが2つ添えられている。
◆長谷川京子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お肉たっぷりで美味しそう」「フルーツが嬉しい」「彩りも綺麗」「詰め方がセンス抜群」「栄養バランスばっちり」「お弁当包みも可愛い」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】