中井亜美、“推し活”満喫ショットに反響「かわいすぎる」「オタク亜美ちゃん！」「まつ毛も完璧」 大ファン・NiziUのライブを観賞
ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美（18）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。大ファンだという9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のライブを観賞した様子を写真で公開した。
【写真】「かわいすぎる」“推し活”満喫ショットを公開した中井亜美
中井は、「約3年ぶりにNiziUさんのライブを観に行ってきました!!」と切り出し、ライブ会場で撮影した写真や購入したグッズの写真をアップ。ペンライトやグッズを手に笑顔を見せており、NiziU愛あふれる“推し活”の様子が伝わってくる。
「最初から最後まで楽しい時間でライブが終わってほしくないとずっとずっと思っていました大好きな曲からソロステージ、西野カナさんとのコラボなど本当にすてきでした」と興奮冷めやらぬ様子でライブを振り返り、「最後のNeed Uの時は大号泣でした」と感動したことも明かした。
さらに「今日のライブで感じたこと、頂いたパワーをスケートに生かせるよう頑張りたいと思います!!」と競技への意欲もつづり、充実した時間を過ごしたことを報告した。
この投稿にファンからは、「オタク亜美ちゃん！」「推し活してるあみちゃんかわいすぎる」「ライブ楽しめてよかったね」「服装もかわいい！まつ毛も完璧ですね！」「推し活効果なのか一段とキラキラ」「素敵な推し活の１日になりましたね」などのコメントが寄せられた。
【写真】「かわいすぎる」“推し活”満喫ショットを公開した中井亜美
中井は、「約3年ぶりにNiziUさんのライブを観に行ってきました!!」と切り出し、ライブ会場で撮影した写真や購入したグッズの写真をアップ。ペンライトやグッズを手に笑顔を見せており、NiziU愛あふれる“推し活”の様子が伝わってくる。
さらに「今日のライブで感じたこと、頂いたパワーをスケートに生かせるよう頑張りたいと思います!!」と競技への意欲もつづり、充実した時間を過ごしたことを報告した。
この投稿にファンからは、「オタク亜美ちゃん！」「推し活してるあみちゃんかわいすぎる」「ライブ楽しめてよかったね」「服装もかわいい！まつ毛も完璧ですね！」「推し活効果なのか一段とキラキラ」「素敵な推し活の１日になりましたね」などのコメントが寄せられた。