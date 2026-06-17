６月１４日の宝塚記念・ＧＩをメイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）に騎乗し、５７歳３か月での史上最年長ＪＲＡ・Ｇ１勝利を連覇で達成した武豊騎手＝栗東・フリー＝が１６日、オフィシャルサイト内の「日記」を更新し、同馬が登録している凱旋門賞・Ｇ１（１０月４日、仏パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）へ改めて意欲を見せた。

宝塚記念では返し馬直前に降り出した豪雨で、芝の馬場状態は良から重に悪化した。デビュー４０年目を迎えたレジェンドも想定外の出来事だったが、プラスにとらえた。昨年８月に８７歳で亡くなった松本好雄オーナーを思い浮かべ「松本好雄会長が天国から降らしてくれているのかなと思ったのは本当の話で、ズブ濡れになってもまったく嫌な気持ちにならなかったのは、ボクだけだったのかもしれません」と振り返った。

レースでは２番手追走から最後の直線では早々と抜け出し、猛追してきたクロワデュノールを首差振り切って連覇を達成した。サイトでは石橋調教師をはじめとするスタッフらと共に「特に、大阪杯から宝塚記念と、２戦連続でこの難しい馬の中間の追い切りを完璧に乗ってくれた太宰啓介騎手には、最大の敬意を表したいと思います」と、調教パートナーを務めてくれた後輩に感謝の言葉をつづった。

次なる大目標はフランスの凱旋門賞。これまでディープインパクト（０６年３位入線後に失格）やキズナ（１３年４着）でも果たせなかったが、過去１１度挑戦してロンシャンの馬場を熟知済み。「凱旋門賞の頃に降るパリロンシャン競馬場の雨はもっとねちっこいものがありますが、メイショウタバルならそれさえも心配事にしない強みがあります」と、自信をのぞかせていた。