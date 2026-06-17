テクニカルポイント 豪ドル/ドル、売り優勢も、一目均衡表の雲下限付近に停滞

0.7223　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
0.7165　一目均衡表・雲（上限）
0.7126　エンベロープ1%上限（10日間）
0.7126　一目均衡表・基準線
0.7108　21日移動平均
0.7085　100日移動平均
0.7062　一目均衡表・転換線
0.7058　現値
0.7056　一目均衡表・雲（下限）
0.7055　10日移動平均
0.6994　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
0.6985　エンベロープ1%下限（10日間）
0.6849　200日移動平均

　豪ドル/ドルは、6月に入ってから短期下降トレンドを示現している。ただ、ここ1週間は下落の勢いが衰えており、RSI（14日）は30手前水準から足元では43.1へと水準を上げている。水準的には10日移動平均線や一目均衡表の雲下限付近で推移しており、短期的な方向性を失っている。次の動き待ちの局面となっている。