テクニカルポイント 豪ドル/ドル、売り優勢も、一目均衡表の雲下限付近に停滞 テクニカルポイント 豪ドル/ドル、売り優勢も、一目均衡表の雲下限付近に停滞

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テクニカルポイント 豪ドル/ドル、売り優勢も、一目均衡表の雲下限付近に停滞



0.7223 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

0.7165 一目均衡表・雲（上限）

0.7126 エンベロープ1%上限（10日間）

0.7126 一目均衡表・基準線

0.7108 21日移動平均

0.7085 100日移動平均

0.7062 一目均衡表・転換線

0.7058 現値

0.7056 一目均衡表・雲（下限）

0.7055 10日移動平均

0.6994 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

0.6985 エンベロープ1%下限（10日間）

0.6849 200日移動平均



豪ドル/ドルは、6月に入ってから短期下降トレンドを示現している。ただ、ここ1週間は下落の勢いが衰えており、RSI（14日）は30手前水準から足元では43.1へと水準を上げている。水準的には10日移動平均線や一目均衡表の雲下限付近で推移しており、短期的な方向性を失っている。次の動き待ちの局面となっている。

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