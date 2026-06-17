17日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数399、値下がり銘柄数163と、値上がりが優勢だった。



個別ではエムビーエス<1401>がストップ高。ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ<218A>、バトンズ<554A>は一時ストップ高と値を飛ばした。タイミー<215A>、イントランス<3237>、シャノン<3976>、ジーネクスト<4179>は年初来高値を更新。ビーマップ<4316>、グリーンエナジー＆カンパニー<1436>、ｔｒｉｐｌａ<5136>、ＡｅｒｏＥｄｇｅ<7409>、技術承継機構<319A>は値上がり率上位に買われた。



一方、パワーエックス<485A>、サクシード<9256>がストップ安。Ｃｈｏｒｄｉａ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ<190A>、ベースフード<2936>、ツクルバ<2978>、ブッキングリゾート<324A>、ミライロ<335A>など29銘柄は年初来安値を更新。セイワホールディングス<523A>、犬猫生活<556A>、ＱＤレーザ<6613>、ＦＵＮＤＩＮＮＯ<462A>、Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A>は値下がり率上位に売られた。



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