有村智恵の目がキッラキラ！ 憧れの男子シニアプロや「平成の怪物」「五輪連覇」のレジェンドとの写真に笑顔が止まらない
有村智恵が自身のインスタグラムを更新。「スターツシニア&レディースカップ」に参戦すると、若い頃から憧れていた男子シニアプロやスポーツ界のレジェンドとの写真を嬉しそうに投稿した。
【写真】憧れの選手たちの隣で目を輝かせる有村智恵（全8枚）
この大会はツアー優勝経験のある男子シニアプロと女子プロによる個人戦と、スポーツ・芸能・財界などからのゲストも参加したプロアマ団体戦という形式で2日間にわたって開催されたもの。有村はトータル6アンダー・8位タイでフィニッシュ。優勝は宮本勝昌の16アンダーだった。試合を終えた有村は「男子シニアの選手たちのレベルの高さ、そしておもてなし力、喋りの上手さにただただ圧倒されっぱなしの２日間でした！」と記し、選手として戦いながらも、ベテランプロの熟練したプレーと話術を大いに楽しんでいた。公開した写真の1枚目は「若い頃からずっと憧れていたフェードヒッター」の藤田寛之と、ツアー6勝の平塚哲二に挟まれた2ショット。朝のドライビングレンジでは並んで練習し「ずっとソワソワしていました」と喜びを隠し切れない様子だ。またプロアマ戦では、アテネ、北京と五輪2大会において、平泳ぎ2種目を連覇した北島康介氏。元プロ野球選手でメジャーリーグでも大活躍をした平成の怪物・松坂大輔氏との2ショットを撮影。さらにエイジシュートを達成した倉本昌弘、番組でも共演経験のある尾崎直道と一緒の写真もあり、「本当にたくさんのすごい方々と同じ舞台で戦えて嬉しかったです！！！」とまるでゴルフファンのように喜んでいた。プレー終了後のロッカールームではママさんプロが集まり、あれやこれやと話が絶えることもなく「本当に本当に幸せな二日間でした」と振り返っていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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