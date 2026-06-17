松本潤、インライ実施も17分で終了 理由にファン感激「嵐の絆すごい」「気遣いが神」
【モデルプレス＝2026/06/17】松本潤が6月16日、自身のInstagramにてライブ配信を実施。配信を終了した理由に反響が集まっている。
【写真】松本潤「貴重」車内でのゲリラインライの様子
移動中の車内でライブ配信を実施した松本は、5月31日に開催したラストライブ「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」後の日々を回想。「5月31日が終わってゆっくりしてたといえばゆっくりしてたけど、ゆっくりしてないっちゃゆっくりしてない」と振り返り「色々と打ち合わせしたり、なんだかんだやることがあり」と語った。
また「もうすぐ二宮くんの生配信があると聞いてるのでそこには被らない時間にしようと思っています」と口に。二宮和也が、同日21時から個人事務所「株式会社オフィスにの」で予定している生放送にあわせて、現在の配信を終了すると告げた。その後も「ほら、そろそろ生配信が始まっちゃうから」と話し、17分で配信を終了するなどメンバーへの気遣いを見せていた。
この配信を受け、ファンからは「気遣いが神」「メンバー思い」「車内インライ貴重で嬉しい」「嵐の絆すごい」「活動終了しても変わらない関係素敵」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】松本潤「貴重」車内でのゲリラインライの様子
◆松本潤、インスタライブ実施
移動中の車内でライブ配信を実施した松本は、5月31日に開催したラストライブ「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」後の日々を回想。「5月31日が終わってゆっくりしてたといえばゆっくりしてたけど、ゆっくりしてないっちゃゆっくりしてない」と振り返り「色々と打ち合わせしたり、なんだかんだやることがあり」と語った。
◆松本潤の配信に反響
この配信を受け、ファンからは「気遣いが神」「メンバー思い」「車内インライ貴重で嬉しい」「嵐の絆すごい」「活動終了しても変わらない関係素敵」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
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