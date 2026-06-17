Stray Kids¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡õ¥Ï¥ó¡õ¥Á¥ã¥ó¥Ó¥ó¤¬¥¹ー¥ÑーÀïÂâ¡È¥¥ç¥¦¥ê¥å¥¦¥¸¥ãー¡É¥À¥ó¥¹ÈäÏª¡ª¡Ö¤Þ¤µ¤«¤¹¤®¡×¡Ö·ã¥¢¥Ä¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡ÚÆ°²è¡ÛStray Kids¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡õ¥Ï¥ó¡õ¥Á¥ã¥ó¥Ó¥ó¤¬¡Ø½ÃÅÅÀïÂâ¥¥ç¥¦¥ê¥å¥¦¥¸¥ãー¡Ù¤Î¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡ª¡ÚÆ°²è¡ÛÍ·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥¥º¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸①～③
Stray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥¥Ã¥º¡Ë¤ÎHyunjin¡Ê¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡Ë¡¢HAN¡Ê¥Ï¥ó¡Ë¡¢Changbin¡Ê¥Á¥ã¥ó¥Ó¥ó¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¡Ø¥¹ー¥ÑーÀïÂâ¡Ù¥·¥êー¥º¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¥À¥ó¥¹¤òSNS¤ÇÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Stray Kids¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡õ¥Ï¥ó¡õ¥Á¥ã¥ó¥Ó¥ó¤¬¶²Îµ¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¥¬¥ªー¡ª¡×
3¿Í¤¬ÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÎµÀ±ÎÃ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡Ø½ÃÅÅÀïÂâ¥¥ç¥¦¥ê¥å¥¦¥¸¥ãー¡Ù¤Î¡¢´Ú¹ñ¸ì¿áÂØÈÇ¤ª¤è¤ÓÂ³ÊÔ¡Ø¥Ñ¥ïー¥ì¥ó¥¸¥ãー ¥À¥¤¥Î¥Õ¥©ー¥¹¥Ö¥ì¥¤¥Ö¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¡£´Ú¹ñ¸ì¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢3¿Í¤ÏÆüËÜ¤ÎËÜÊÔ¤ÈÆ±¤¸¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
Â·¤Ã¤Æ¥¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤ê¡¢¥é¥Õ¤ÊÉþÁõ¤Î3¿Í¡£Á°Îó¤Î¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤È¥Ï¥ó¤Ï¾®¤µ¤¯¼ê¤Ç±ß¤òºî¤ë¤è¤¦¤ËÍÙ¤ê¡¢¸åÎó¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ó¥ó¤ÏÂç¤¤¯¼ê¤òÆ°¤«¤·¤Æ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÍÙ¤ë¡£¤ä¤¬¤Æ¶²Îµ¤Î¤è¤¦¤ËÄÞ¤òÎ©¤Æ¤¿¥Ýー¥º¤Ç¼«Í³¤ËÆ°¤¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ó¥ó¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¥Æ¥£¥é¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¤Î¤è¤¦¤ËÍ¦¤Þ¤·¤¯¹Ô¿Ê¡£Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ëÆ°²è¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¥¥ç¥¦¥ê¥å¥¦¥¸¥ãー¤Ç¥¢¥Ä¤¤¡×¡Ö¥¥ç¥¦¥ê¥å¥¦¥¸¥ãーÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥ä¥Ð¤¤¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤～¡×¡ÖºÇ¸å¤Î¾È¤ì´é¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Çº£¡©¾Ð¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤¹¤®¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡Ö·ã¥¢¥Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£