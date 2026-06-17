島田秀平、父の職業明かす 世界的行事に関わる 高2の時に他界… 藤本美貴は仕事ぶりに驚き「すごーい！」
お笑いタレントの島田秀平（48）が、17日までに更新されたタレント藤本美貴（41）のYouTubeチャンネルに出演。父の職業を明かした。
【動画】「すごーい！」高校2年の時に亡くなった父の職業を明かした島田秀平
動画では島田が藤本とトークを展開。島田は父について語った。
「僕、長野県出身なんですけど、（父は）長野市役所で働いていた公務員で、もう真面目です」と明かした。続けて「長野オリンピックが1998年に来るんですけど、それの招致活動をずっと頑張ってて」と明かした。
さらに「長野のオリンピックも決まって、リレハンメルがその前の大会だったんで、そこに旗をもらいに行ったりとかして」と伝えると、藤本は「すごーい！」と驚きの声を上げた。
続けて「施設部長になってジャンプ台とかボブスレー会場とかを作ってる時に、無理がたたって、がんが発見されて、オリンピック見れずに僕が高校2年の時に死んじゃったんすよ」と話した。
そんな父について島田は「めちゃめちゃ優しいし、家族思いだし」と大きな影響を受けた存在であることを話していた。
【動画】「すごーい！」高校2年の時に亡くなった父の職業を明かした島田秀平
動画では島田が藤本とトークを展開。島田は父について語った。
「僕、長野県出身なんですけど、（父は）長野市役所で働いていた公務員で、もう真面目です」と明かした。続けて「長野オリンピックが1998年に来るんですけど、それの招致活動をずっと頑張ってて」と明かした。
続けて「施設部長になってジャンプ台とかボブスレー会場とかを作ってる時に、無理がたたって、がんが発見されて、オリンピック見れずに僕が高校2年の時に死んじゃったんすよ」と話した。
そんな父について島田は「めちゃめちゃ優しいし、家族思いだし」と大きな影響を受けた存在であることを話していた。