女王・佐久間朱莉は河本結、入谷響と同組 国内女子ゴルフ組み合わせ発表
＜ニチレイレディス 事前情報◇17日◇袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース（千葉県）◇6590ヤード・パー72＞国内女子ツアー第15戦が19日（金）から開催される。これに先立ち、初日の組み合わせが発表された。
【連続写真】全くブレない！ 佐久間朱莉の“お尻主導”スイングがすごい
昨季の年間女王・佐久間朱莉は昨年覇者の入谷響、今季3勝目を狙う河本結と同組。午前9時30分に1番からティオフを迎える。2週前の「ヨネックスレディス」でツアー初優勝を挙げた吉田鈴は政田夢乃、菅沼菜々とのグルーピング。菅楓華は小祝さくら、藤田さいきと初日を回る。今大会終了後には非シード選手を対象に、出場優先順位を入れ替える第1回リランキングが実施。出場権をかけた争いも山場を迎える。賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ニチレイレディス 初日の組み合わせ
いよいよ最終決戦 第1回リランキング表
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