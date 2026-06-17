目黒蓮が“パパの顔”に！吉本実由と笑顔で寄り添う“入学式ショット”に「本当の親子みたい」「パパ嬉しそう」「ふたりともかわいい」の声、微笑ましい撮影裏話も

【写真】目黒蓮＆吉本実由のピースショット／“親子”を演じる目黒蓮＆吉本実由の仲良しオフショット

映画『SAKAMOTO DAYS』の公式SNSが更新。劇中で親子を演じる目黒蓮（Snow Man）と吉本実由の入学式ショットが公開され、注目を集めている。

■目黒蓮＆吉本実由の“親子ショット”

投稿では、「花の入学式に撮影した親子ショット」と紹介され、目黒と吉本が並んでピースサインを見せるオフショットを公開。

学校の教室で撮影されたもので、背景には黒板が。“ふくよか”な特殊メイクを施した目黒は、スーツにサングラスを合わせた坂本太郎として登場。吉本は入学式らしいフォーマルな装いで笑顔を見せている。

さらに投稿では、「撮影合間も仲良くお話ししていた目黒蓮さんと吉本実由さん！」と明かされており、和やかな撮影現場の様子もうかがえる。

SNSでは「微笑ましい」「癒される」「ふたりともかわいい」「娘にメロメロだね」「パパ嬉しそう」「最高」「愛が溢れてる」「仲の良さが伝わってくる」「めっちゃいい写真」「本当の親子みたい」などの声が寄せられている。

■目黒蓮＆吉本実由の仲良しオフショット

同アカウントや吉本のInstagramでは、これまでも目黒と吉本の仲の良さが伝わるオフショットを公開。目黒が劇中セットに飾られた花の幼少期写真を紹介する姿など、親子シーンへの注目が高まる投稿が続いている。