タレントのバイオリニスト高嶋ちさ子（57）が16日、テレビ朝日系「小泉孝太郎＆高嶋ちさ子『プラチナファミリー』3時間SP 華麗なる一家をのぞき見 高嶋ちさ子を作った高嶋家大集合！」（午後7時）に出演。番組内の再現ドラマで父弘之さんがビートルズを売り出すために仕掛けた方法について思わず叫んだ。

番組ゲストとして出演した高嶋の父弘之さんは「ビートルズがこれから出てくるぞ、という。いまでこそマッシュルーム（ヘアー）を知らない人はいないけど、当時マッシュルーム誰も知らないから」と話した。

弘之さんは当時英国で大人気のビートルズの日本における宣伝広報担当で、再現ドラマで弘之さんを演じた小手伸也は部内の若手を集めて、ビートルズのレコードジャケットを見せて「この髪形にしてこい」と指示を出していた。

マッシュルームヘアにした部下に本を読ませたり、トランプに興じさせて、週刊誌の記者にその写真を撮らせて、あたかもビートルズの髪形が大流行しているように取材させた。

ちさ子は「あはは、詐欺だよ〜」と弘之さんの作戦に笑いながら反応した。弘之さんは「僕が『ビートルズカット』っていう名前をつけて『ビートルズカットを希望する青年』って長髪のところをね…部下連れていってね」と自慢げに話した。ちさ子は「ヤバいよ、これ」とツッコミを入れた。