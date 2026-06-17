今月14日、岐阜県瑞浪市で男性に暴行を加え車で連れ回したうえ、男性の友人の女性から現金46万円を奪ったとして、男ら5人が逮捕されました。

【写真を見る】「金払うまではおまえ帰れんでな」 20代男性を暴行し車に監禁…男性の友人の10代女性も脅し46万円奪った疑い 17歳から22歳までの男5人を逮捕 共犯者がいるとみて岐阜県警が捜査

逮捕監禁と強盗傷害の疑いで逮捕されたのは、自称・岐阜県羽島市のとび職・遠嶋瑠輝容疑者（22）と瑞穂市の会社員・戸本凌成容疑者（22）、それに岐阜市の17歳から19歳の男3人のあわせて5人です。

警察によりますと、遠嶋容疑者らは、今月14日午後10時40分ごろ、瑞浪市内のコンビニエンスストアの駐車場で、県内に住む20代の男性会社員に、顔を殴るなどの暴行を加え、男性を車に押し込み監禁。その後、車で男性を瑞浪市内の公園まで連れまわし、再び暴行を加え「金払うまではおまえ帰れんでな」と脅し、さらに男性の友人で10代の女性会社員も脅したうえ、女性から現金46万円を奪った疑いがもたれています。

男性は、左の肋骨を折るなど全治4週間のケガをし、女性にケガはありませんでした。警察は捜査に支障が出るとして、遠嶋容疑者ら5人の認否や、5人が被害者の男女と面識があったかについては明らかにしていませんが、他に共犯者がいるとみて、引き続き捜査を進めています。