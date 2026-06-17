女優の上野樹里（39）が、17日までに自身のインスタグラムを更新。夫でロックバンド「TRICERATOPS」和田唱との結婚10周年を報告した。

「作詞・上野樹里 作曲・和田唱 『星の記憶』」と書き出し、和田がギターを、自身がピアノを弾きながら歌う動画を公開。「ちょっと過ぎてしまいましたが、40歳になった記念です。そして結婚も10周年です！」と報告した。

「この曲をピアノで弾き語りしてみました 贅沢にも唱さんにギターを添えていただきました」とつづり「皆さんに喜んでもらえる曲になったら嬉しいな これからも、よろしくお願い致します」と呼びかけた。

この投稿には「ごく素敵な曲ですね 愛おしそうに見つめる和田さんの瞳が素敵でした」「リアルのだめちゃん」「なにより歌声が可愛くて素敵」「素敵 最高です 聞いていると色々な事思い出し涙が出てきました 本当に素敵 素敵なご夫婦 のだめまた見たくなってきた」「美しいメロディーに素敵な歌詞、そして二人のハーモニーなんて素敵なご夫婦でしょう」「樹里ちゃんの歌声大好き〜！！歌詞も沁みます」「メロディも歌詞もとっても素敵」と、さまざまなコメントが寄せられた。